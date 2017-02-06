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§ NG.kz
В Костанайской области в связи с метелью закрыли все трассы, кроме одной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27056
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такую информацию "НГ" предоставили в диспетчерской службе костанайского филиала РГП «Казахавтодор». Сегодня, с 13:30, закрыли для всех видов транспорта все трассы, кроме одной - Костанай-Рудный.
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das_ist
Re: В Костанайской области в связи с метелью закрыли все трассы,...




Отправлено: 06.02.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где СМС оповещение в тот момент когда волнует этот вопрос?

§ лимон
Re: В Костанайской области в связи с метелью закрыли все трассы,...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.02.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
das_ist:
А где СМС оповещение в тот момент когда волнует этот вопрос?

ночью ждите
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§ Сергей_я
Re: В Костанайской области в связи с метелью закрыли все трассы,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1830
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.02.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
ночью ждите

в точку :lol:
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* drakon
Re: В Костанайской области в связи с метелью закрыли все трассы,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9699
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
das_ist:
А где СМС оповещение в тот момент когда волнует этот вопрос?

А Марик собрался на работу ехать,в Костанай... :-o
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Потомок Алдара-Косе
Re: В Костанайской области в связи с метелью закрыли все трассы,...




Отправлено: 06.02.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда Россиянам говорю что у нас закрыта трасса,они ржут. Как такое вообще может быть? Ну чистите и будет вам счастье! Международная трасса! Что у нас за страна.. На бесполезные Универсиады и ЭКСПО есть деньги,а на действительно имидж страны нет.. Веселая страна Казахстан :lol:

* Доктор СИЗО
Re: В Костанайской области в связи с метелью закрыли все трассы,...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.02.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потомок Алдара-Косе:
Когда Россиянам говорю что у нас закрыта трасса,они ржут. Как такое вообще может быть

Что там ржать.... именно на ютубе постоянно выставляются видео мучения водителей 80 уровня и гробли машин на зимниках... снятые в России.... построили одну трассу Москва - Варшава.... и рады....
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читатель
Re: В Костанайской области в связи с метелью закрыли все трассы,...




Отправлено: 06.02.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потомок Алдара-Косе:
Когда Россиянам говорю что у нас закрыта трасса,они ржут. Как такое вообще может быть? Ну чистите и будет вам счастье!!

Если в степи дунет, мало не покажется, и в РФ трассы закрывают,в данное время закрыта трасса Оренбург-Орск, год назад на этой трассе погибли люди, застряли в буран, техника МЧС РФ кое как добралась к ним, там такая же степь как и у нас. Так что не знаю какие у вас там россияне ржут, в сильный буран не то что чистить, пробиться к застрявшим на трассе проблема.

Денис
Re: В Костанайской области в связи с метелью закрыли все трассы,...




Отправлено: 06.02.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уж, давно бы построили вдоль дорг с проблемными участками снегозадержающие заборы,как вдоль железной дорги,ну,хотя бы на магистральных дорогах. типа, Камышное - челябинск

123
Re: В Костанайской области в связи с метелью закрыли все трассы,...




Отправлено: 06.02.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
читатель:
закрыта трасса Оренбург-Орск

Вы не равняйте дороги областного значения и международные трассы! Чистить надо и всё!
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