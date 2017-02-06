Горожанин_kst Re: Флуд и оффтопик #12305





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Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:23 Цитата: петя:

отстал. посиди отдохни.

Сынок, работать надо), а не отдыхать. Всю прошлую неделю не до форумов было))) вот и отстал. Мне хоть уже давно и не 25пять, а до сих пор иногда учиться приходиться...работа такая), потому и нравится.

А форум...эт на досуге, или между делом. Так что не по адресу твоя "ку-ка-ре-ку", Петя.