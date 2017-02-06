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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 06.02.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль на работу надо, думал пол второго, а уже пол третьего..
А еще с Рудного в буран до Костаная переться..

§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1418
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 06.02.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
завтра придется смотреть заново..


как заново если не посмотрел.
а так совет , возьми опять отпуск, будут стонать опять все тут , начиная от редакторов
до иноземцев .... где он , как он, ел ли он куриц на ночь. и чем запивал.
а два закадычных друга будут тут рассказывать кто больше морковки сел.
и веселые истории про горки и птичек ......................................................
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 06.02.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже и про уида забыл и все такое казалось бы, нет, надо опять подловато начать уже другую возню..

хм
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 06.02.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Жаль на работу надо, думал пол второго, а уже пол третьего..


так и же взяли в каераке в органах

* Горожанин_kst
Re: Флуд и оффтопик
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.02.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
петя:
отстал. посиди отдохни.

Сынок, работать надо), а не отдыхать. Всю прошлую неделю не до форумов было))) вот и отстал. Мне хоть уже давно и не 25пять, а до сих пор иногда учиться приходиться...работа такая), потому и нравится.
А форум...эт на досуге, или между делом. Так что не по адресу твоя "ку-ка-ре-ку", Петя. :-P
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5162
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.02.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 2)




Отправлено: 06.02.17 - 16:19
Комментарий проходит проверку.

* Эдуард Суровый
Re: Флуд и оффтопик
Эдуард Суровый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1024
Регистрация: 05.06.15
Отправлено: 06.02.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заканычу (Э. Суровый)

Сыпь, Заканович! Скука... Скука...
Ты с утра шнягу льешь волной.
Нам читать, ужасная мука.
Твой отстой.

Невзлюбили тебя, противные,
И ОК!
Что ж спалился так, по наивному?
Тем волкам?

Похудеть бы тебе, хоть чуточку,
Со всех сторон
Эти манты тебя замучили
Пей бульон.

Сыпь, Заканович! Сыпь, без устали!
Пиши ответ!
Чтобы речи твои расплющили
Кебекезет.

Этим сварам горячим
Пора простыть.
Слышь, Заканыч... я прячусь...
А ты... Свисти...
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Страница 821 из 821«1...819820821
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