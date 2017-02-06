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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Устремленные в будущее
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новое послание президента прозвучало (вернее - напечатано). Как выполнено предыдущее - молчок. Бросилось в глаза, что мы постоянно подчеркиваем чересчур уж дальние и радужные перспективы, уподобляясь Хрущеву, который заявлял, что через 20 лет Советский Союз будет жить при коммунизме.
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§ Валентин
Re: Николай ВОРОНИН: Устремленные в будущее
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5160
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.02.17 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бросилось в глаза,


А на третий день Зоркий Глаз заметил, что одной стены нет... ©
Профайл

андрей
Re: Николай ВОРОНИН: Устремленные в будущее




Отправлено: 06.02.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно сколько щелчков камеры понадобилось ,что бы фото сделать на страницу к статье ?????

Саша
Re: Николай ВОРОНИН: Устремленные в будущее




Отправлено: 06.02.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересные у Вас интересы, особенно по теме.

§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Устремленные в будущее
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
запудрили мозги старику , вообще ситуацией не владеет , упрямо из года в год твердит одно и тоже , а на самом деле все хуже и хуже , до каких пор это будет продолжаться ???
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Зоркий Глаз
Re: Николай ВОРОНИН: Устремленные в будущее




Отправлено: 06.02.17 - 12:32
Комментарий удален модератором.

§ 07Litra
Re: Николай ВОРОНИН: Устремленные в будущее
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8868
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.02.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
запудрили мозги старику , вообще ситуацией не владеет ,

он сам этого хотел... с самого начала правления... что бы продемонстрировать населению,как всё хорошо стало... а со временем,это превратилось игру под названием "Государственная ложь"... ну и в конце концов,"старик" и сам стал верить в сказку придуманную им самим... а ещё в сказку стали веритьвсякие бывалые хохлы,и пр. любители нурлыкунов...
Профайл

Гость
Николай ВОРОНИН: Устремленные в будущее




Отправлено: 06.02.17 - 13:24
Комментарий проходит проверку.
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