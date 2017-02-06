07Litra Re: Николай ВОРОНИН: Устремленные в будущее #6





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Регистрация: 16.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 13:09 Цитата: сайлау курманов:

запудрили мозги старику , вообще ситуацией не владеет ,

он сам этого хотел... с самого начала правления... что бы продемонстрировать населению,как всё хорошо стало... а со временем,это превратилось игру под названием "Государственная ложь"... ну и в конце концов,"старик" и сам стал верить в сказку придуманную им самим... а ещё в сказку стали веритьвсякие бывалые хохлы,и пр. любители нурлыкунов...