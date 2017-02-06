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≡ 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения электроэнергии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения электроэнергии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба акимата Костаная озвучила список домов,жильцы которых в понедельник и вторник вынуждены будут обходиться без электричества.
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rukav
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...




Отправлено: 06.02.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как быть частному сектору, если у них котлы работают через электричеством ?

магаз
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...




Отправлено: 06.02.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
rukav:
а как быть частному сектору, если у них котлы работают через электричеством ?


большой выбор аккумуляторов для различных нужд. ждем вас.

§ лимон
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.02.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
rukav:
а как быть частному сектору, если у них котлы работают через электричеством ?

почесать думалку и купить инвертор для котла, сэкономить не получится
Профайл

§ Добринцофф
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5015
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.02.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
магаз:
большой выбор аккумуляторов для различных нужд. ждем вас.

Цитата:
лимон:
почесать думалку и купить инвертор для котла

Можно конечно купить аккум и инвертор,но ради одного двух дней нецелесообразно,аккумулятором надо постоянно пользоваться,а не раз в год когда в феврале начинают обрезать деревья.
Профайл

§ лимон
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.02.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Можно конечно купить аккум и инвертор,но ради одного двух дней нецелесообразно,аккумулятором надо постоянно пользоваться,а не раз в год когда в феврале начинают обрезать деревья.

палка о двух концах, тогда иметь бы неплохо альтернативу/запасной вариант отопления с нашим-то климатом
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§ Добринцофф
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5015
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.02.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
палка о двух концах, тогда иметь бы неплохо альтернативу/запасной вариант отопления с нашим-то климатом

Зачем что-то изобретать,если речь идёт об элементарных благах цивилизации-электричестве?Не проще ли перенести обрезку деревьев хотя-бы на апрель когда нет морозов ,или специально для твердолобых электриков установить дома ещё один котёл на угле и дровах?
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§ лимон
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.02.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Зачем что-то изобретать

это не изобретение, а подстраховка, дело каждого, инвертор и от скачков/просадки напряжения недешевую автоматику котла спасет
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§ сайлау курманов
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у меня в котел залит антифриз , случалось сутками не было света , так мы оделись тепло сидели в маленькой комнате и переждали , с подачей света все вернулось на свой круги ....
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§ лимон
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.02.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
у меня в котел залит антифриз

система отопления с расширительным баком? испарения от антифриза не полезные так то, или как решен этот вопрос?
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§ сайлау курманов
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бачок расширительный стоит на крыше , в этом году хочу соединить в одну систему с баней и времянкой , приходится воду в баню наливать со шланга или таскать ведрами , а так проложу водопровод паралельно с отоплением и будет лафа ...
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м-р
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...




Отправлено: 06.02.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
бачок расширительный стоит на крыше , в этом году хочу соединить в одну систему с баней и времянкой , приходится воду в баню наливать со шланга или таскать ведрами , а так проложу водопровод паралельно с отоплением и будет лафа ...


на старости лет такие заботы. да и не на старости,
надо жить в нормальной квартире, там таких забот и проблем нет.

§ 07Litra
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8868
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.02.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Причина отключений - ремонтные работы и обрезка деревьев.
ну чё дорогие земляки,с ХХI веком вас!.. опять на брошенную палку смотрите?.. где договора? где условия договорные? магазы... аккомуляторы... ну где там нурлыкунщики нурлыкунящие?.. :-x :-x :-x



Цитата:
Причина отключений - ремонтные работы и обрезка деревьев.
а точно,не опрессовка... :-x :-x :-x
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§ 07Litra
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8868
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.02.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
у меня в котел залит антифриз , случалось сутками не было света , так мы оделись тепло сидели в маленькой комнате и переждали , с подачей света все вернулось на свой круги ....

воспоминание о ленинградской блокаде? или это из новейшей истории Независимого Нурлыкуна конца 90-х годов? или сегодняшние ,суровые реалии, прыгнувшего в 30-ку развитых стран,степного барса?
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м-н
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...




Отправлено: 06.02.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ноги давайте кто может, сейчас этот с дулей и пенс будут учить нас как жить.
проснулись, блин, и понеслось.
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