Цитата: сайлау курманов:

бачок расширительный стоит на крыше , в этом году хочу соединить в одну систему с баней и времянкой , приходится воду в баню наливать со шланга или таскать ведрами , а так проложу водопровод паралельно с отоплением и будет лафа ...



на старости лет такие заботы. да и не на старости,

надо жить в нормальной квартире, там таких забот и проблем нет.