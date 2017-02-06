NG.kz Зрелищное небесное явление смогут наблюдать казахстанцы 11 февраля



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27049

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:38 К числу самых зрелищных небесных явлений по праву относятся лунные затмения. Но любоваться ими не просто. Они вообще происходят не часто, а увидеть их в благоприятных условиях живущим в заданной точке земного шара людей еще проблематичней. Так, предыдущее лунное затмение во всей красе мы видели 10 декабря 2011 года.

Читать новость



