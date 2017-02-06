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§ NG.kz
Зрелищное небесное явление смогут наблюдать казахстанцы 11 февраля
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К числу самых зрелищных небесных явлений по праву относятся лунные затмения. Но любоваться ими не просто. Они вообще происходят не часто, а увидеть их в благоприятных условиях живущим в заданной точке земного шара людей еще проблематичней. Так, предыдущее лунное затмение во всей красе мы видели 10 декабря 2011 года.
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Троечный век
Re: Зрелищное небесное явление смогут наблюдать казахстанцы 11...




Отправлено: 06.02.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..Будет затмение, назначенное на 11 февраля...
Кем назначено? Указом ЦК КПСС? У кого такие полномочия, чтобы назначать природные явления?
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