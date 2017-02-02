архимед Re: «Кто не идет вперед, тот движется назад» #1







Отправлено: - 21:06 Это работа банка со своими инструментами, но нет гарантий, что народ пойдет, поймет! У граждан цель - получить кредит и по возможности не отдавать, зная это банк дважды не войдет в "реку"! А призывы банка типа: берите у нас деньги на свои потребительские нужды, мы надежнее всех надежных, а мы подождем возврата денег через 1 год после получения кредита, если у вас нет денег для возврата займа! То это уже наивно и не смешно! Надежность банка от нас с вами не зависит! Восхваление своей цели, своей идеи банком перед нами, не означает благо для дилетанта! Это лишь маркетинговый ход! И право выбора принадлежит вам! Все это мы все уже проходили! Только названия банков чередуются! Вот если бы все банки страны давали кредит под 3 % годовых как в Америке, то еще можно было бы рискнуть! Банки не рискуют! Это клиент банка рискует! А кому риск в условиях кризиса нужен! Мне лично, риск не нужен! Разве что бедному? Ему терять нечего, кроме проблем! А так, пустое порожнее, по=блатному порожняк!