/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Кто не идет вперед, тот движется назад»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Кто не идет вперед, тот движется назад»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Управляющий директор, член правления АО ДБ «Альфа-Банк» Талгат ШАРИПОВ рассказал о региональной структуре Альфы и посоветовал, как выбрать надежный банк.
Читать статью

архимед
Re: «Кто не идет вперед, тот движется назад»




Отправлено: 02.02.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это работа банка со своими инструментами, но нет гарантий, что народ пойдет, поймет! У граждан цель - получить кредит и по возможности не отдавать, зная это банк дважды не войдет в "реку"! А призывы банка типа: берите у нас деньги на свои потребительские нужды, мы надежнее всех надежных, а мы подождем возврата денег через 1 год после получения кредита, если у вас нет денег для возврата займа! То это уже наивно и не смешно! Надежность банка от нас с вами не зависит! Восхваление своей цели, своей идеи банком перед нами, не означает благо для дилетанта! Это лишь маркетинговый ход! И право выбора принадлежит вам! Все это мы все уже проходили! Только названия банков чередуются! Вот если бы все банки страны давали кредит под 3 % годовых как в Америке, то еще можно было бы рискнуть! Банки не рискуют! Это клиент банка рискует! А кому риск в условиях кризиса нужен! Мне лично, риск не нужен! Разве что бедному? Ему терять нечего, кроме проблем! А так, пустое порожнее, по=блатному порожняк!

§ аргентина -ямайка
Re: «Кто не идет вперед, тот движется назад»
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 05.02.17 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
«Я не вижу проблем с закредитованностью населения, которыми нас пугают правительство и пресса», – заявила предправления Юниаструм Банк Алла Цытович на банковском форуме Адама Смита в Лондоне. По ее словам, проблема банков в том, что есть целая категория людей, которые не хотят жить в кредит. «Вопрос в том, как их загнать в кредитную кабалу, чтобы они наконец начали брать кредиты», – уточнила она. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/finances/02/12/2014/547ded21cbb20fc2fd9077c4

Например в Америке с первых дней нужно зарабатывать себе кредитную историю . Даже свои деньги приходиться ложить себе на счет , чтоб потом банк оф америка тебе же дал . во как ... это для начинающих эмигрантов такая фмгня
Профайл

§ аргентина -ямайка
Re: «Кто не идет вперед, тот движется назад»
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 05.02.17 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
Вот если бы все банки страны давали кредит под 3 % годовых как в Америке, то еще можно было бы рискнуть!

Самое страшное в Америке это остаться без работы , целые поколения в кредитах . это и нужно банкирам ...
Профайл

§ bgb
Re: «Кто не идет вперед, тот движется назад»
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3290
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 06.02.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про китай: Цитата:
Сейчас онлайн-банк WeBank используют 846 млн пользователей Wechat и 877 млн пользователей QQ. Не шаблонный подход к исследованию кредитоспособности начали применять для кредитования малого и среднего бизнеса. Alibaba открыло в середине 2015 года MyBank, выпускающий виртуальные кобрендовые кредитные карты, обеспечивающие страхование и предлагающие кредиты до 800 тысяч долларов. С недавних пор Dianrong выдает кредиты в налично-денежной форме малому бизнесу. Для проверки финансовой благонадежности клиентов компания изучает отчетность предприятий через электронные кассы.

Цитата:
Жизнь показала- банки с миллионами их сотрудников скоро будут не нужны. Нужно торопиться создавать рабочие места. Особенно в сфере услуг, где масштабы переформатирования будут грандиозными
Профайл

§ сайлау курманов
Re: «Кто не идет вперед, тот движется назад»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я всю жизнь в кредитах живу , вроде получалось пока депутаты со стометровкой не подложили свинью торгошам у которых точки находились близко к учебным заведениям . Тогда многие закрылись и удрали кто-куда и за это решение правительство ни с кого не спросило , все пошло самотеком. мой банкиры пошли мне навстречу и дали отсрочку , хотя отсроченные суммы я должен буду однажды все равно отдать. с таким отношением к МБ ничего хорошего не стоит ждать , а ведь были грандиозные планы по расширение бизнеса , хотели строить цеха и проч , а теперь вообще все заглохло ...
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 184
Пользователей: 3
Всего: 187

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх