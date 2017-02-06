NG.kz Николай ВОРОНИН: Устремленные в будущее



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27046

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:05 Новое послание президента прозвучало (вернее - напечатано). Как выполнено предыдущее - молчок. Бросилось в глаза, что мы постоянно подчеркиваем чересчур уж дальние и радужные перспективы, уподобляясь Хрущеву, который заявлял, что через 20 лет Советский Союз будет жить при коммунизме.

Читать новость



