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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Устремленные в будущее
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27046
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новое послание президента прозвучало (вернее - напечатано). Как выполнено предыдущее - молчок. Бросилось в глаза, что мы постоянно подчеркиваем чересчур уж дальние и радужные перспективы, уподобляясь Хрущеву, который заявлял, что через 20 лет Советский Союз будет жить при коммунизме.
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§ Валентин
Re: Николай ВОРОНИН: Устремленные в будущее
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5159
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.02.17 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бросилось в глаза,


А на третий день Зоркий Глаз заметил, что одной стены нет... ©
Профайл

андрей
Re: Николай ВОРОНИН: Устремленные в будущее




Отправлено: 06.02.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно сколько щелчков камеры понадобилось ,что бы фото сделать на страницу к статье ?????
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