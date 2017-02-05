Цитата: 112:

Я всегда говорил, что они просто объединились

ахах, в каком выпуске "Пурзилки" можно было встретить данную мысль? Что это меняет, что пороки человека будут всегда, они неистребимы физически и воровство не от ТС, а от "своих", кто рядом в соседнем доме, коттедже живет. Да, пургомет, ты не отвечаешь на прошлые вопросы, но это так просто макнуть тебя в твои же какахи: какой закон ТС (подчеркну для контуженных сутулых атлантов, ТАМОЖЕННОГО союза) объединил жуликов и воров, еще и регламентировал их возможность воровать больше, может воровство и отсутствие нормального контроля уже было и до ТС? Бюджет страны рос за годы независимости, росли и аппетиты "жуликов и воров"так что не гони пургу, с больной да на здоровую голову.