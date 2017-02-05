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§ NG.kz
Отстранен от должности председатель правления "СК-Фармация"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27046
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель «СК-Фармация» отстранен от должности. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе заседания правительства, передает Казинформ.
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§ КГСПС
Re: Отстранен от должности председатель правления...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 05.02.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства назвал коррумпированной деятельность Единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения ТОО «СК-Фармация».///Заявление принято по первому руководителю СК «Фармация. То есть, он отстранен от должности, - сказал Елжан Биртанов/// :-) Партия сказала-надо, комсомол ответил-есть! А до выступления президента, значит, не видели что там творится. Какой смысл давать дополнительные полномочия, когда те, что имеют не используют, пока сверху не дадут команду "фас"
Профайл

Пациент
Re: Отстранен от должности председатель правления...




Отправлено: 05.02.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С бесплатными медикаментами что творится. Разыграли кое как тендер.В аптеку придешь то одного нет то другого. Вот статины положено по приказу Минздрава бесплатно.А в поликлиниках в списках их нет. Дорогие потомо-что. Сами бы так лечились кто готовил конкурсную докментацию.

Шалтай-Балтай
Re: Отстранен от должности председатель правления...




Отправлено: 05.02.17 - 18:03
Комментарий удален модератором.

112
Re: Отстранен от должности председатель правления...




Отправлено: 05.02.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После вступления в Союз жулики и воры взбесились, хапать стали неимоверно много по хаконам нового образования..
Отсюда и стоимость лекарств и в том числе повысилась..

студияСОЮЗпредставляет
Re: Отстранен от должности председатель правления...




Отправлено: 05.02.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Союз жулики и воры взбесились

так значит жулики и воры уже были здесь, а не появились так вдруг в один момент? Вот видишь, уже признаешь, уже облегчаешь себе долгий путь к выздоровлению.

112
Re: Отстранен от должности председатель правления...




Отправлено: 05.02.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
студияСОЮЗпредставляет:
значит жулики и воры уже были здесь, а не поя

А кто говорил что их не было?
Не говори как ерунды..
Я всегда говорил, что они просто объединились и ради себя.
Но отнюдь не народ.

САЮЗ
Re: Отстранен от должности председатель правления...




Отправлено: 05.02.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я всегда говорил, что они просто объединились

ахах, в каком выпуске "Пурзилки" можно было встретить данную мысль? Что это меняет, что пороки человека будут всегда, они неистребимы физически и воровство не от ТС, а от "своих", кто рядом в соседнем доме, коттедже живет. Да, пургомет, ты не отвечаешь на прошлые вопросы, но это так просто макнуть тебя в твои же какахи: какой закон ТС (подчеркну для контуженных сутулых атлантов, ТАМОЖЕННОГО союза) объединил жуликов и воров, еще и регламентировал их возможность воровать больше, может воровство и отсутствие нормального контроля уже было и до ТС? Бюджет страны рос за годы независимости, росли и аппетиты "жуликов и воров"так что не гони пургу, с больной да на здоровую голову.

Серж
Re: Отстранен от должности председатель правления...




Отправлено: 05.02.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пронумерованный все ТС хает,лукавит,однако . Без него вообще кака здесь будет,а вместе весело шагать по просторам....

глас народа
Re: Отстранен от должности председатель правления...




Отправлено: 05.02.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112.После вступления в Союз жулики и воры взбесились,
Отсюда и стоимость лекарств и в том числе повысилась..%%%%

если ты хочешь лечиться дешевыми подделками- пустышками, то это твоё право. А так же можешь лечится цитрамоном, анальгином и глистогенныими средствами из местной полыни, которые выпускает Чимкентский химфармзавод.
А маркировка делается для того, чтобы отделить настоящие
лекарства от пустышек, а настоящее всегда дороже пустышек.

112
Re: Отстранен от должности председатель правления...




Отправлено: 05.02.17 - 22:40
Комментарий удален модератором.

ЮНИОН
Re: Отстранен от должности председатель правления...




Отправлено: 05.02.17 - 23:03
Комментарий удален модератором.

ЮНИОН
Re: Отстранен от должности председатель правления...




Отправлено: 05.02.17 - 23:34
Комментарий удален модератором.

§ Макарыч
Re: Отстранен от должности председатель правления...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 06.02.17 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если там была коррупция, то где уголовное дело?
А если нет, то почему нарушен Трудовой Кодекс? Или Президенту с министрами можно? Для них нет законов, они сами - Закон?
Профайл

§ Макарыч
Re: Отстранен от должности председатель правления...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 06.02.17 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
А до выступления президента, значит, не видели что там творится.

А, типа, президент все видит? Он тупо пальцем ткнул, в кото попал - тот и попал. Самодурством попахивает. Если есть подозрения, надо поручение давать прокуратуре проверить и убирать, если подозрение подтвердится. А с таким подходом можно всех поубирать, т.к. в любой деятельности можно найти недоработки.
Профайл
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