Денис Re: Чистка снега вдоль тротуаров #16







Отправлено: - 11:18 схема такая, вы налогоплательщзики платите в бюджет дань, эту дань администрация распределяет по нуждам вашим же... и от того удовлетворены ли вы за свои деньги получившие услугу зависит и ваша реакция,конкретно к администрации,потому что деньги вы ей отдали. не будете же вы обзаться с рабочими,кто вы для них? посторонний субъект, а с администрацией у вас долгие отношения закрепленные конституцией