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§ NG.kz
Похищенного из зооклуба «Дельфин» хонорика нашли костанайские полицейские
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27046
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радостную новость хозяину зооклуба «Дельфин» Александру ХОРОШУНОВУ сообщили вчера, 1 февраля, в 23.00 - позвонили из Южного отдела полиции, сказали, что хонорик у них и его можно забрать.
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§ 74
Re: Похищенного из зооклуба «Дельфин» хонорика нашли...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3709
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 02.02.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошая новость! Еноты молодцы.
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§ аргентина -ямайка
Re: Похищенного из зооклуба «Дельфин» хонорика нашли...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 02.02.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно было еще медоеда завести . Вот ему действительно по...ер !!! Посмотрите на ютубе про него .

[Исправлено: Vasiliy, 02.02.2017 - 14:17]
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1
Re: Похищенного из зооклуба «Дельфин» хонорика нашли...




Отправлено: 02.02.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
хорошая новость!


что хорошего, попугаев сьел хонорик.
нашел чему радоваться.

21
Re: Похищенного из зооклуба «Дельфин» хонорика нашли...




Отправлено: 02.02.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Да еще на Кешином одеяльце есть немного крови. Он же помесь хорька с норкой, для него птицы - это корм.

ну что остается писать, еще одно заявление о привлечении Кеши к уголовной отвественности, возможно был факт изнасилования, а это уже отягощает наказание, в одеяльце немного крови, сначала изнасиловал, а потом съел, какой изверг.

Читатель 1
Re: Похищенного из зооклуба «Дельфин» хонорика нашли...




Отправлено: 02.02.17 - 15:57
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: Похищенного из зооклуба «Дельфин» хонорика нашли...




Отправлено: 02.02.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы полицейские! Детдомовские вроде бы и судьбой обиженные но в основном становятся на путь своих родителей. Ведь в детдоме они не нуждаются ни в еде ни в одежде. Пьянки и кражи имущества чисто для куража норма для детдомовцев. Лето воровали с дачных обществ вещи и урожай с дачных участков чисто для поднятия адреналина.

555
Re: Похищенного из зооклуба «Дельфин» хонорика нашли...




Отправлено: 02.02.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
21:
ну что остается писать, еще одно заявление о привлечении Кеши к уголовной отвественности, возможно был факт изнасилования, а это уже отягощает наказание, в одеяльце немного крови, сначала изнасиловал, а потом съел, какой изверг.

Ох фантазер-извращенец-зоофил! :lol: :lol: :lol:

§ Ваш земляк
Re: Похищенного из зооклуба «Дельфин» хонорика нашли...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 304
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 06.02.17 - 05:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура! Спасибо полиции за возвращение хонорика. Когда жил в Кустанае, частенько заходил в этот зооклуб, многие в КЖБИ знают этот зооклуб. А ещё помню, что во дворах между Маяковского и Гашека жил мужчина, одноногий инвалид, у которого тоже было хобби - разводил попугайчиков и прочих птах. У него из подвала был сделан выход для клетки с птицами, под его окнами. Жив ли он?
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