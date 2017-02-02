Цитата: 74:

Да еще на Кешином одеяльце есть немного крови. Он же помесь хорька с норкой, для него птицы - это корм.

ну что остается писать, еще одно заявление о привлечении Кеши к уголовной отвественности, возможно был факт изнасилования, а это уже отягощает наказание, в одеяльце немного крови, сначала изнасиловал, а потом съел, какой изверг.