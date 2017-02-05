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§ NG.kz
В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают в государственный жилой фонд
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27046
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 2016 год 19 таких квартир после судебных процедур вернулись в государственную собственность. Два года назад в Боровском наведению порядка с жильем в двухэтажных домах придали статус районной программы.
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глас народа
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...




Отправлено: 05.02.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112.Ты же в 1985м году поддержал развал страны№№№№
Во -первых, не в 1985г а в 1992 г Ельцин с Горбачевым провели референдумна территории всего СССР, где был один вопрос:"Вы ЗА обновленный СОЮЗ?"
Во вторых, Никто не объяснял, что Ельцин с агентом ЦРУ Меченым задумали совершить акт государственного предательства и в дремучем белорусском лесу
подписать Акт о денонсарии СССР .Брехать не надо!
В Москве в Питере народ вышел на улицы, ложился под танки, чтобы не допустить обстрел Дома Советов в Москве.

глас народа
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...




Отправлено: 05.02.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё ты про Магадан так не печалишься ? Там было 500.000 %%%%%% А ты слыХал, что

Магаданская обл. находится в зоне Арктического и субартктического климата, в зоне вечной мерзлоты, где темп. водуха зимой опустается до минус 55 градусов и от мороза лопается сталь?????

Да, лишнее население выехало оттуда, однако, это не повлияло на экономический рост Магаданской области, где построена новейшая Средне- Удоканская ГЭС на р. Колыме и пять комбинатов по доьыче золта, олова, каменного угля, который идёт на экспорт. Все эти предприятия высокомеханизированны и ручного зыковского труда там нет.
Магаданская область сейчас занимает 4 место в Росси по производству золота, а в ближайшие годы выйдет на ПЕРВОЕ место в России до 2020 года.

112
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...




Отправлено: 05.02.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
-первых, не в 1985г а в 1992 г Ельцин

Во первых, во вторых..
Перестройка и гласность и продажа Родины когда началась?
Ты ведь на 15 лет по старше меня, ну и?
И не надо брехать про 92й или какой там год, ты и прежде всего ты и я, взявшись друг с другом за руки, поддержали в 1985м развал Советского Союза, поддержали Цоя, Невзорова, Листьева..
Что ж ты тогда это не остановил?

глас народа
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...




Отправлено: 05.02.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про урбанизацию слыхал чё ?***** Ты умеешь в виду " урбанизацию", когдва люди остались в деревнях и в аулах без работы, мед.помощи, электричества, каких- либо перспектив и дружно " рванули" в города, спасаясь от голода???
Ты посмотрел на дачи СО КЖБИ, Химик, Текстильщик, где в летних домиках живут переселенцы из тургая.

Читатель
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...




Отправлено: 05.02.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Чё ты про Магадан так не печалишься ? Там было 500.000 населения

Вы если пишите, то не врите так-то! В Магадане максимум что население достигало 155 тыс. О каких полумиллионе вы брешите?

глас народа
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...




Отправлено: 05.02.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112. поддержали Цоя, Невзорова, Листьева..
Что ж ты тогда это не остановил?%%%%%

А чем они проштрафились перед тобой???? В том, что Невзоров, Листьев- это честные. порядочные журналисты..
А чем тебе помешал известный певец Виктор Цой???.

Хохол
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...




Отправлено: 05.02.17 - 21:15
Комментарий удален модератором.

Волны
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...




Отправлено: 05.02.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Квартиры передавались государством людям, затем отнимались путем применения разъяснений верховного суда, затем эти разъяснения отменили и жилье стали оставлять собственникам, если они проявляли малейшую активность в отношении своей собственности. Теперь маятник качнулся обратно в сторону приоритета государства?

Хохол
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...




Отправлено: 05.02.17 - 21:24
Комментарий удален модератором.

112
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...




Отправлено: 05.02.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
чем они проштрафились перед тобой???? В том, что Невзоров, Листьев- это честные. порядочные журналисты..
А чем тебе помешал известный певец Виктор Цой

Давай не будем ога, что они сделали для просветления масс?
Пе-ре-мен они наделали, вот что!
Перемен, которые и привели к развалу Союза!
И ты смотрю их и сегодня поддерживаешь вместе с Горбачевым..
А значит именно ты и виновен в том хаосе, что вы тогда напеременили..

гость
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...




Отправлено: 05.02.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы напишите про ваш общественный транспорт.Лет 5 назад когда я там был ходил автобус ПАЗ по 1 маршруту и газели 2 где-то.А сейчас как мне говорили знакомые одна Газель проедет раз в 1 час и то наполовину забита.

112
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...




Отправлено: 05.02.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Газель проедет раз в 1 час и то наполовину забита.

Да там по два авто в каждом дворе то..
Движняк как в городе.
Нафик им еще автобусы какие то?

Пенсионер
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...




Отправлено: 05.02.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да там по два авто в каждом дворе то..
Движняк как в городе.

Сказочник! Ты уж пиши, чтоб друг другу не противоречило. Если как в городе, то должен быть общественный транспорт. И где в каждом дворе по два авто? Пенсионеры живут на мизерную пенсию, благо есть соё приусадебное хозяйство. И где ты видел у пенсионеров по два авто. Вруль!

Житель КСК
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...




Отправлено: 06.02.17 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пенсионер:
Сказочник!

Да Марик у нас такой везде и всегда первый.
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