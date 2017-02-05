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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 819 из 820«1...817818819820»
Куратор темы: nurgeldy
§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1919
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.02.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тады и лифчик приод

Мужика своего покажи, чтоб было с чем сравнивать то..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1919
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.02.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Под водой..
И мне так чудесно хорошо..



Вода моя стихия..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1919
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.02.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немцы что то там делают, кружат..
А ведь их старушкам уже лет по сто..
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5158
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.02.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1919
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.02.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТСовец:
Может это был он..? Твой друг Доцентос!

Тот же старше лет на 15-20 меня.
Не он..
Он с Казахстана, таких никуда не пускают..
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§ Нурбанчик
Re: Флуд и оффтопик
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1712
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 05.02.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
я на 110ти и не один

Это ты что, все свои хрющевки воедино собрал, вместе с квартирантами? :lol: :lol: :lol:
Да таких недвижимых финансов, даже не хватит купить однокомнатную квартиру у берега Черного моря. 8-)
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1919
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.02.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Цитата:
Нурбанчик:
Это ты что, все свои хрющевки воедино собрал, вместе с квартирантами?

Хех..
Трешка и двушка
Сам считай сколько квадратов то..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1919
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.02.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
даже не хватит купить однокомнатную квартиру у берега Черного мор

Ладно гнать, у меня знакомая мазду 6 туда погнала, в Сочах уже прописку сделала, хату берет.
Товарищ туда свалил, правда пока на подхвате..
Голова если есть, все берется..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1919
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.02.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из трешки сделал однушку и гостинку, присобачил двушку.
62 примерно и 47.
Пока на время, потом то уеду с этого дома в частный или в улучшенную, а пока меня устраивает это..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1919
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.02.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх как хорошо жить, а хорошо жить еще надо заработать..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1919
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.02.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знакомая тут держала два ресторана, попала под кризис и под идиотов арендодателей.
Сделала немного денежек, купила тут 4 машины, две квартиры в центре Костаная.
Жаль что под крисис попала..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1919
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.02.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё.
00.00.
Остальные вопросы по телефону, благо он известен..
Что то в голову зашло..

И пусть кругом грохочут глухо громы,
Пусть веет вихрь сомнений и обид
Явь наших снов земля не истребит..

[Исправлено: 211, 06.02.2017 - 00:20]
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 2)
211


(Пользователи)
Сообщений: 1919
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.02.17 - 00:05
Комментарий проходит проверку.
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§ 113
Re: Флуд и оффтопик
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 06.02.17 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тады и лифчик приодень

Лиля,это твой? Так у Вас же запретили
кружевное нижнее бельё.Штаф тебе.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2084
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.02.17 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Лиля,это твой?

Та нее,енто же мужской,тут у одного симптомы гинекомастии,вот и подарила
:lol:
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Страница 819 из 820«1...817818819820»
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