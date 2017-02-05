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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 307 из 307«1...305306307
Куратор темы: drakon
112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.02.17 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
взглядом видно шо дренажного слоя и посадочной смеси нет,как будто в почву высадили рас

Не знаю что такое дренажный слой и все такое, но горка и камни какие то есть.
Вода из каких то самоподнимающихся трубочек поливает, как в западных фильмах.
Остальное не знаю, не делал же..
Спрошу намедни, шо таке за дренаш и есть ли там канализация..

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9693
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожарные наши - играют с детьми

В воронку он кидает шарик,по трубке
он должен выкатиться - на стол,а ребёнок
деревянным молотком- должен его
разбить. Оказывается,что не так это-
просто,как кажется.Победителю - Приз,
Пирожное... :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9693
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё,можно и отдохнуть пока, да и самому

немного перекусить...
:lol: :oops:
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21
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.02.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не знаю что такое дренажный слой и все такое, но горка и камни какие то есть.
Вода из каких то самоподнимающихся трубочек поливает, как в западных фильмах.
Остальное не знаю, не делал же..
Спрошу намедни, шо таке за дренаш и есть ли там канализация..


цыганские понты.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9693
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро - обед. Буду сегодня пирог с Рыбой

кушать.Попробовал.Изумительно.
Барбара приготовила... :lol: :oops:
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§ alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 05.02.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Попробовал.Изумительно.


это не интересно, что вы едите на 55 летнию годовщину своей свадьбы.
давай про просроченные продукты, это интересней,
и кому дерево старое упало на голову, ну и про пожары в доме.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9693
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
это не интересно, что вы едите на 55 летнию годовщину своей свадьбы.

С чего ты взял,Алекс? 4 апреля - будет только 39 лет... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2083
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.02.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пирожок на скорую руку из жидкого теста ,25 мин и готово,вот што значит газ дорогой,полноценный пирог выйдет вам дороговато :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9693
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После обеда,попив кофе мы с Барбарой
немного проехали по окрестным деревням

когда ехали уже домой,заехали на нашу
Водо-Спасательную станцию. После
ремонта мы там ещё - небыли...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9693
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это чайка сидит,но я не знаю точно -

она ли это? Может это голуби? Как
говорил тут один - специалист... :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9693
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подъезжая к своей деревеньке,увидел вот

на лугу таких птиц.Не знаю,как их
называют,но крякают как утки... :lol:

[Исправлено: drakon, 05.02.2017 - 23:58]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9693
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезжая по небольшому городку- Бардовик
увидел ворота,на столбах которых

стояли вот такие Башмаки. Наверное
когда то тут жил -Башмачник... :lol:
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* 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 321
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 06.02.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
вот што значит газ дорогой

Нам вдвоём хватает денег на газ.
Вот одиноким хуже.Но им платят
пособия на 10% больше.
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