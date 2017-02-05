Цитата: 112:

Не знаю что такое дренажный слой и все такое, но горка и камни какие то есть.

Вода из каких то самоподнимающихся трубочек поливает, как в западных фильмах.

Остальное не знаю, не делал же..

Спрошу намедни, шо таке за дренаш и есть ли там канализация..



цыганские понты.