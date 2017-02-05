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Куратор темы: nurgeldy
112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если б та тема была, флуд бы заглох окончательно и другие темы..

Гость
Флуд и оффтопик (часть 2)




Отправлено: 05.02.17 - 21:24
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 2)




Отправлено: 05.02.17 - 21:27
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 2)




Отправлено: 05.02.17 - 21:30
Комментарий проходит проверку.

* kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2080
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.02.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Эх уид, использовал тебя против меня и бросил

В твоём случае лучше свой психозик надо поубавить
А то глядишь я мосх твой поимею и тады и Унд,Валек покажутся тебе лучшими друзьями :lol:
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