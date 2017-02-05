Хохол Re: Флуд и оффтопик #12237







Отправлено: - 21:01 Цитата: 112:

Я не Тарзан, каюсь,

Не бери в голову , то что Лиля привела в пример , эт только до сорока , дальше выработка топлива для мужчин , хош не хош начинает снижаться . Пример тому да ж те спортсмены , боксёры например , после сорока уже пенсионеры . Главное кого ты в жизни хочешь радовать , если только себя , то можно и есть и пить и курить , всё на пользу . А вот если жену , тоды да , бегать , прыгать и не отставать от других надо всю жизнь . А здоровое сердце , не факт долголетия , от хорошего насоса сосудик может в башке лопнуть . Чё там ещё , депресняк ? Так полные наоборот самые жизнерадостные люди . Вон Марик на всех своих фото всегда радостный . В этой жизни каждый сам себе хозяин , и как жить , каждый выбирает сам , как и расплату за свой образ жизни .