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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 05.02.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я финнов например, и чехи мне нравятся и словаки.


это вечные наши противники в хоккее,но надо отдать им должное конечно.
иначе бы смысл спорта терялся.
Профайл

§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 05.02.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пока также один-ноль.третий период.
да и тренер если кто не в курсе у Барыса- белорус.
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* kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2080
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.02.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Знавал , этаких Аполлонов , но занятие спортом и сопутствующие прилагательные , приводили к печальным результатом , на половом фронте , - " Если бы ещё и .... " :-x И наоборот , всякие " отвратные " типажи , били рекорды :-o , так , что это теория - практика совсем другое ....


Прочла и в неком смятение.
Мужики стали узнавать мужиков,
И бить рекорды с ,,отвратными,,
Аполлоны пришлись не повкусу.
Куда катится мир
:-o
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§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 05.02.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все. завершен. 1:0.
я очень рад.
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мужики стали узнавать мужиков,

Главное чтоб у самой муж был такой которого хочешь.
Зачем смотреть на нижнее белье чужих мужиков?

§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 05.02.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Прочла и в неком смятение.


предположение что он каким то он-лайн переводчиком перевел что.
так бывает.
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§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 05.02.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Главное чтоб у самой муж был такой которого хочешь.
Зачем смотреть на нижнее белье чужих мужиков?


ты это тоже, а то на уровень тех кто за тобой следит.
с геликоптеров.
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тему закрыли..
На карте мира нет Украины и тем более Белоруссии..
Так решила администрация сайта.
А если их нет то и разговаривать не о чем..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
это тоже, а то на уровень тех кто за тобой следи

Я не Тарзан, каюсь, что ради бабла не могу старуху выбрать и доставлять ей чудесный секас..
Хотя за меня сколько богатых девчонок выдавали, младше меня на 10 и более лет..

Читатель
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
На карте мира нет Украины и тем более Белоруссии..
Так решила администрация сайта.
А если их нет то и разговаривать не о чем..

А ты пургу-то не неси, и закрывать не будут. Сам лучше обнесись колючей проволокой, чтоб ерунду не писать.

* kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2080
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.02.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хотя за меня сколько богатых девчонок выдавали, младше меня на 10 и более лет..

....но это был всего лишь сон ,а жирик форумный чуть не опысался во сне от счастья :lol:
Профайл

Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я не Тарзан, каюсь,

Не бери в голову , то что Лиля привела в пример , эт только до сорока , дальше выработка топлива для мужчин , хош не хош начинает снижаться . Пример тому да ж те спортсмены , боксёры например , после сорока уже пенсионеры . Главное кого ты в жизни хочешь радовать , если только себя , то можно и есть и пить и курить , всё на пользу . А вот если жену , тоды да , бегать , прыгать и не отставать от других надо всю жизнь . А здоровое сердце , не факт долголетия , от хорошего насоса сосудик может в башке лопнуть . Чё там ещё , депресняк ? Так полные наоборот самые жизнерадостные люди . Вон Марик на всех своих фото всегда радостный . В этой жизни каждый сам себе хозяин , и как жить , каждый выбирает сам , как и расплату за свой образ жизни .

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
был всего лишь сон ,а жирик форумный чуть не опысался во сне от счасть

Ну у тебя мужик то есть хоть и чудесный секас?
Показать можешь своего?
Там и поговорим..
А просто так как то маниакально подростково обзываться взрослой 45ти летней даме и смотреть на чужих мужиков, не имея своего при этом, по моему групо.
Не находишь?
Эх уид, использовал тебя против меня и бросил..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

От тебя и твоих обзывалок не заметила, как форумчане отворачиваться стали?
Тому же уиду с тобой общаться как то неловко, ты переигрываешь в поддакивании ему, уже переиграла то есть и теперь зря стараешься..
Не позорь себя то в свои годы, зачем так опускаться?
Еще есть возможность перейти на другой уровень по выше, немного грязи.
Спроси у него новые методички что ли..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель:
пургу-то не неси, и закрывать не будут. Сам

Так там закрыли то не из за меня..
Из за вас, которые нашли очередной образ врага в очередном народе, который когда то вы называли братским.
И теперь то на радость олигархам вы и его готовы втоптать в грязь.
А что, разве приятно слышать такое казахстанским украинцам и белорусам?
Правильно наверно и сделали, что закрыли, хотя надо было подождать и попытаться понять, почему же вы их так ненавидите..
За олигархические подачки или просто исходя из пропаганды и холопства перед властями..
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