Цитата: глас народа:

-первых, не в 1985г а в 1992 г Ельцин

Во первых, во вторых..

Перестройка и гласность и продажа Родины когда началась?

Ты ведь на 15 лет по старше меня, ну и?

И не надо брехать про 92й или какой там год, ты и прежде всего ты и я, взявшись друг с другом за руки, поддержали в 1985м развал Советского Союза, поддержали Цоя, Невзорова, Листьева..

Что ж ты тогда это не остановил?