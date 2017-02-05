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≡ В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку валюты 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку валюты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане на приобретение валюты планируется направить до 30% активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев.
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ТСовец
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...




Отправлено: 05.02.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чувак на фотке похож на Скляра - "в понедельник до второго, я уеду в Камарово.."
Ни рубль, ни тенге не валюты, это гос бумаги привязанные к нефти.

112
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...




Отправлено: 05.02.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я свои тенге вклал в кредиты например.
Ну тоже неплохо.
Ну в смысле не свои, а банковские.
Тоже с умыслом на девальвацию.
В принципе я так всегда делал, это тогда в привычку вошло, еще с 2009го что ли, но тогда деньги 2000 долларов перед девальвацией накупил.
А по 150 помню миллион тенге занял еще у частника под 15 годовых.
Курс стал 180, но я все равно отдал миллион 156 тысяч.
Правда как то неудобно было немного, но договор есть договор..

112
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...




Отправлено: 05.02.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас только осталось ждать скидок, кто хочет купить что то импортное, можно не торопиться значит.
Спокойно на 8е марта купить с хорошими скидками..
Барахлишко то тоже должно подешеветь на 10 процентов плюс скидка в 10.
Неплохо в 20 процентов взять меньше..
А они пока делают типа скидки в 10 процентов, обманывая покупашек..
Про технодом мечту и фору говорю.
С одеждой должно быть по проще..
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