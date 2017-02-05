112 Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку... #31







Отправлено: - 17:42 Я свои тенге вклал в кредиты например.

Ну тоже неплохо.

Ну в смысле не свои, а банковские.

Тоже с умыслом на девальвацию.

В принципе я так всегда делал, это тогда в привычку вошло, еще с 2009го что ли, но тогда деньги 2000 долларов перед девальвацией накупил.

А по 150 помню миллион тенге занял еще у частника под 15 годовых.

Курс стал 180, но я все равно отдал миллион 156 тысяч.

Правда как то неудобно было немного, но договор есть договор..