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≡ В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку валюты 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку валюты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане на приобретение валюты планируется направить до 30% активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев.
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112
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...




Отправлено: 05.02.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,те кто вовремя поменял $ на рубли неплохо

У нас наверно тоже, кто вовремя по 340 сдал?
Хотя это думаю логично.
Могут завлечь снижением до 290, потом через полгода шарахнуть 450.
Свободный курс, че хотели то?

§ Добринцофф
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5012
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.02.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
МНЕ ВОТ ИНТЕРЕСНО....ТЕНГЕ УКРЕПЛЯЕЦА:Я ЩАС БОЛОШАКОВЦУ ПРОДАМ ДОЛЛЯР ПО ТРИСТА ТЕНГЕ...А ЗАВТРА ДОЛЯР БУДЕТ СТОИТь ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТА... НУ И ГДЕ МОЙ НАВАР?

офигенаая доходность,10 тнг с доллара,что не так-то?
Профайл

§ Добринцофф
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5012
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.02.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У нас наверно тоже, кто вовремя по 340 сдал?

По 340 то-же неплохо,хотя были времена и по 390,но тогда паника была, все валюту скупали,те кто на этом фоне сдавал казались безумцами,но вот они то и заработали.
Цитата:
112:
Могут завлечь снижением до 290, потом через полгода шарахнуть 450.

В конце концов так оно и будет ,знать бы только когда.
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112
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...




Отправлено: 05.02.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
390,но тогда паника была, все валюту скупали,те кто на это

Курс не помню как скакнул, денег не было,
Но если до 390 сдали и купили перед этим хотя бы по 210 или 200, че там было то сперва, это высший пилотаж..

21
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...




Отправлено: 05.02.17 - 16:10
Комментарий удален модератором.

112
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...




Отправлено: 05.02.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А меняют на доллары означает только одно, кредиты то в долларах набрали, сколько там госкредитов то, нужно отдавать.
Вот наши пенсии и пойдут в счет процентов.
Потом когда и этого не будет, курс неимоверно подымут.
И опять сделают послание, очередное и опять инопланетяне опустятся захватить нас и опять прочитают послание, подумав что это к ним и прочитав станут дивиться, что у нас который год просто день сурка какой то..
Не, они на нас не нападут..

21
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...




Отправлено: 05.02.17 - 16:26
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5155
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.02.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас сейчас 23% вложено в валюту, тенге укрепляется, мы несём потери, поэтом долю вложений в валюту доведём до 30%

Л - это логика :)
Как говорится — объяснить и я тебе могу, я понять не могу!
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§ Валентин
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5155
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.02.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
По 340 то-же неплохо,хотя были времена и по 390,но тогда паника была, все валюту скупали,те кто на этом фоне сдавал казались безумцами,но вот они то и заработали.


[вздыхает] Один я, как дурак, как покупал по 150 и 185, так и не продавал с тех пор...
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реальный человек
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...




Отправлено: 05.02.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
[вздыхает] Один я, как дурак, как покупал по 150 и 185, так и не продавал с тех пор...


да , ты дурак, надо было вкладывать в дело, и получать реальное увеличение в разы.

* drakon
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
реальный человек:
надо было вкладывать в дело,

Чтобы-кормить налоговую и ещё десяток
Прихлебателей.Правильно делаешь,Валентин.
Будет курс ещё и 400,а может и больше... :lol:
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§ 07Litra
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8865
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 05.02.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
офигенаая доходность,10 тнг с доллара,что не так-то?

послезавтра мне за 280 нужно будет покупать...
Профайл

реальный человек
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...




Отправлено: 05.02.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чтобы-кормить налоговую и ещё десяток
Прихлебателей.Правильно делаешь,Валентин.
Будет курс ещё и 400,а может и больше...


ты вообще от реальности далек. ты не знаешь что такое реальные дела.
а этот твой соотечественник ниже постом, вообще не понимает ничего
о теме , в которой пытается сказать свое бла-бла-бла.

§ Добринцофф
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5012
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.02.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Один я, как дурак, как покупал по 150 и 185, так и не продавал с тех пор...

Будет и на твоей улице праздник,хотя можно конечно было и рискнуть,подержать с годик в тенге.
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§ Добринцофф
Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5012
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.02.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
послезавтра мне за 280 нужно будет покупать...

ну тогда вообще получается 20тнг с доллара,ты же их по 300 успел продать.
Цитата:
07Litra:
ПРОДАМ ДОЛЛЯР ПО ТРИСТА ТЕНГЕ.

Отстали вы там в сытой Германии от реальной жизни,вот так с воробушками и с кормушками, если всё доступно то зачем лишний раз себя чем-то утруждать.
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