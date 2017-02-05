Цитата: kbkz1980:

теперь ликбез для жирика по андрологии

И?

Ну ликбез, ну не чувственный у меня секас и дальше?

Нет продолжения..

Когда я пишу коммент я всегда знаю о своих продолжениях, это как в шахматы, он по центру ты с флангов, он с флангов, ты в центр, он диагональю ты так же ему в диагональ.

Но всегда есть продолжение.

А ты с уидом что делаете?

Ну за тарана ты у него пошла, не путать с улицей, ну высказалась ты о моем секасе и физиологии и дальше?

Ну перечислишь все мои личные недостатки и?

Ну узнали все, узнали все и вся обо мне лично вплоть о том, какой не чувственный у меня секас и?

Что то измениться тут на форуме или как то помешает мне высказывать и обсуждать статьи?