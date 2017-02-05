112 Re: В РК до 30% активов ЕНПФ планирует направить на покупку... #20







Отправлено: - 16:18 А меняют на доллары означает только одно, кредиты то в долларах набрали, сколько там госкредитов то, нужно отдавать.

Вот наши пенсии и пойдут в счет процентов.

Потом когда и этого не будет, курс неимоверно подымут.

И опять сделают послание, очередное и опять инопланетяне опустятся захватить нас и опять прочитают послание, подумав что это к ним и прочитав станут дивиться, что у нас который год просто день сурка какой то..

Не, они на нас не нападут..