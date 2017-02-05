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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забыл, под каждым моим комментом куча смайликов должна быть..
Просто не мое это, ставить смайлики..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
вообще то пища которая вечером сьедается она организму как яд

Да, так и есть.
Просто мне не хватает силы воли, изменить свой образ жизни, обрубить то прошлое, что меня сейчас связывает с настоящим на корню.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и не секрет, что на физиологические недостатки обращают прежде всего люди слабовольные и бесхарактерные, которые так слабы в чем то, что кроме как этого они не могут себе, своему Я предложить, дабы удовлетворить его.
Свое Я..
Но это не выход.
Ну удовлетворили вы с уидом свои Я и что дальше, какое продолжение?

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2076
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.02.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тем более ты уже упомянула мое занятие сексом..

Цитата:
112:
Ты уже и секас мой тронула, как я занимаюсь им

А теперь ликбез для жирика по андрологии
Чем шире талия(в твоём случае пузень)тем меньше тестостерона
:-( :lol:
Взглянем наглядно на примере

ТАК ШО ДЯДЯ С ВАШИМ ОЖИРЕНЬЕ О СЕКСЕ ОСТАЁТСЯ ЛИШЬ МЕЧТАТЬ :lol: :lol: :lol:
P.S.Один нюанс мне не понятен,разговор о сексе начал ,а сам унда голося зовет,може Дулин дремлет в вас :-o :lol: :lol: 8-)

[Исправлено: kbkz1980, 05.02.2017 - 17:07]
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
сочетание высокого искусства кино с реальностью жизни.

В кино мы одни, когда голодны мы другие, на форуме мы третьи.
Моск в определенной обстановке, где неожиданно для него оказывается человек, принимает методы хамелеона и пытается слиться с окружающей обстановкой.
Такой вот моск у человека.
Где то получается, где то не очень, но моск это определенно добивается.
И тот, у кого моск с природой бытия сливается быстрее и эффективней, подстраивая под это еще и подсознание и разум, того называют умным человеком..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
теперь ликбез для жирика по андрологии

И?
Ну ликбез, ну не чувственный у меня секас и дальше?
Нет продолжения..
Когда я пишу коммент я всегда знаю о своих продолжениях, это как в шахматы, он по центру ты с флангов, он с флангов, ты в центр, он диагональю ты так же ему в диагональ.
Но всегда есть продолжение.
А ты с уидом что делаете?
Ну за тарана ты у него пошла, не путать с улицей, ну высказалась ты о моем секасе и физиологии и дальше?
Ну перечислишь все мои личные недостатки и?
Ну узнали все, узнали все и вся обо мне лично вплоть о том, какой не чувственный у меня секас и?
Что то измениться тут на форуме или как то помешает мне высказывать и обсуждать статьи?

§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1403
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 05.02.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
барыс-динамо
1:0 12 минута первого периода
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Кстати это ты для писят летнего человека выставила, каким он должен быть?
Смешно.
Ты такого идеального никогда так не найдешь, которого выдумала в своем богатом воображении и тем более чтобы у него был чувственный секас со всеми примочками на сегодня, чем кишит интернет..
Ну если только завлекешь баблом, как Галкина или Тарзана, а берут они много..
Бабла то хватит на месяц хотя бы?

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 05.02.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
барыс-динамо

Вот ты фанат клюшки..
Ты чо, ставки онлайн ставишь?
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