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≡ В этом году начнется строительство нового водопровода в селах Боровское и Первомайское Мендыкаринского района		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В этом году начнется строительство нового водопровода в селах Боровское и Первомайское Мендыкаринского района
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27044
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом 2 февраля, на отчетной встрече с населением, рассказал аким района Виктор ИОНЕНКО. Проект реконструкции системы водоснабжения в райцентре и примыкающем к нему Первомайском стоит 2 млрд 355 млн тенге.
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Денис
Re: В этом году начнется строительство нового водопровода в...




Отправлено: 04.02.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ждем-с,новых "громких и больших " акиматовских дел)))

ВЧК
Re: В этом году начнется строительство нового водопровода в...




Отправлено: 04.02.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Делайте людям добро! А тролли пусть захлебнутся своей жёлчью! Завидуйте!

Денис
Re: В этом году начнется строительство нового водопровода в...




Отправлено: 05.02.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, как на мильярд не разинут варежку наши администрирующие граждане? тут без фондов города,откатов и подарков никак не получится освоить средства.

Денис
Re: В этом году начнется строительство нового водопровода в...




Отправлено: 05.02.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном тоже льярды заложены в строительство второй поликлиники. так где она,так нужная городу? остановилась на уровне фундамента, аденюжек тю-тю, и администрации тю-тю,на повышение все уехали.а городу -пшик и маленько. думаете и воду подведут прям? где-нибудь обязательно утянут, и свиснут с льярдами за кордон.с таким подходом к хозяйству ,обязательно свиснут непременно.

Хохол
Re: В этом году начнется строительство нового водопровода в...




Отправлено: 05.02.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
свиснут с льярдами за кордон.с таким подходом к хозяйству ,обязательно свиснут непременно.

Может харе раньше времени свистеть . Ещё не свиснули , а ты уже рассвистелся . По твоему уже вообще ни на чё не выделять , и ни чё не строить ?

Гость
В этом году начнется строительство нового водопровода в селах Боровское и Первомайское Мендыкаринского района




Отправлено: 05.02.17 - 13:00
Комментарий проходит проверку.

Гость
В этом году начнется строительство нового водопровода в селах Боровское и Первомайское Мендыкаринского района




Отправлено: 05.02.17 - 13:32
Комментарий проходит проверку.
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