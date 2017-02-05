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§ NG.kz
В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают в государственный жилой фонд
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27044
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 2016 год 19 таких квартир после судебных процедур вернулись в государственную собственность. Два года назад в Боровском наведению порядка с жильем в двухэтажных домах придали статус районной программы.
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§ сайлау курманов
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1635
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.02.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
28 декабря 1997 году в городе Аркалыке остановился ТЭЦ. Деньги выделенные правительством Кажегельдиным для поддержания погибающего города были украдены руководством этого ТЭЦ. Без отопления остались практически весь жилой фонд и люди массово стали уезжать восвояси , побросав квартиры с нажитым имуществом. Мародерство стало обычным явлением , потрошители могли выломать дверь любой квартиры и вынести все что там есть....
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гость
Re: В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают...




Отправлено: 05.02.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

К сегодняшнему дню уже более 40 из них по решению суда переведены в коммунальную собственность,

И толку кому они там нужны их и даром никто не возьмет.Был я там в прошлом году в боровском по работе.Кроме как элеватора Иволги ничего из предприятий не работает.Да и Иволга скоро загнется и вообще Боровской за чахнет.В магазин продуктовый захожу продавцы говорят все стоит торговли нет как раньше было.Кроме как пенсионеров больше никого не видим.

Гость
В райцентре Боровское пустующие квартиры активно возвращают в государственный жилой фонд




Отправлено: 05.02.17 - 13:23
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