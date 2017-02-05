Цитата:

К сегодняшнему дню уже более 40 из них по решению суда переведены в коммунальную собственность,

И толку кому они там нужны их и даром никто не возьмет.Был я там в прошлом году в боровском по работе.Кроме как элеватора Иволги ничего из предприятий не работает.Да и Иволга скоро загнется и вообще Боровской за чахнет.В магазин продуктовый захожу продавцы говорят все стоит торговли нет как раньше было.Кроме как пенсионеров больше никого не видим.