Денис Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере... #22







Отправлено: - 11:37 Счаз детушки вскормленные смарадным окгугленными гаджетами отстали в реальном развитии лет на 5-10. т.е человеку по паспорту 15 лет,а по развитию он лет 7-8.так,что ето подвиг для огугленных детишек.птичек и подкармливать надо в суровые зимние времена, ну,раз повырубали деревья сады ,уничтожаете их естественную среду обитания,то и разумные люди поддержат наших меньших,чтобы оне же и спасали от паразитов те же деревья летом. к нам,вон, зимой даже поползень прилетает,видно,когда совсем все плохо в посадках.а еще можно просто вывешивать кусочки сала. синички его очень любят. и еще никто ж не ведет статистику сколько их вымерзает вымирает в суровых условиях.так что от нас не убудет,если подкинем крошекптичкам.вон,в китае уничтожили всех воробьев.так на следующий год саранча сожрала весь урожай с последующим вымиранием от голода тысяч людей,так,что спасли,завезя популяцию воровьев из Индии. ну,как-то так масштабней надо мыслить)и сороки и вороны, и грачи, и синицы и воробьи,и остальные все они для чего-то нужны и приносят нам же пользу. например, голубинный помет просто шикарное удобрение для растений. ВОн, у нас все время перед домом вишневый куст увешан воробьишками которые подъедают старую вишню серут и удобряют этот же куст,на котором каждый год шикарная ягода...так и подкидываем им крошек,дабы привлекать больше летающих. вы и вправду уверены,что биоценоза не существует?