/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайские школьники развесили в центральном сквере кормушки для птиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Костанайские школьники развесили в центральном сквере кормушки для птиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27044
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской сш №4 подвели итоги традиционного конкурса кормушек и скворечников. В течение месяца в школе проходила выставка птичьих домиков и столовых, а 3 февраля их "сдали в эксплуатацию".
Читать новость

§ 07Litra
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8860
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.02.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
жгли в подьездах дымовухи из шариков для тенниса и игрушек пластамссовых .

Цитата:
112:
И газеты центровским жгли в подъездах..

этож какую наследственность нужно иметь,что бы в детском возрасте такие быдлячьи развлечения в головах рождались?..
Профайл

ВЧК
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...




Отправлено: 04.02.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Так и тут младшеклассники кормушки делали. Старшие развесить по деревьям помогли. А "училка, похожая на самого тов. ОК" , 112, это, полагаю, я и есть). Ох, полезно иногда не только картинки рассматривать, но и буквы читать!).

А по моим сведениям эти кормушки заказывали и изготавливали в мебельном цехе! Закладывается фундамент обмана общества в школьном возрасте!

112
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...




Отправлено: 05.02.17 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
моим сведениям эти кормушки заказывали и изготавливали в мебельном цехе! Закладывается фундамент обмана общества в школьном возрасте!

Мне почему то тоже это показалось..

§ аргентина -ямайка
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 05.02.17 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
А по моим сведениям эти кормушки заказывали и изготавливали в мебельном цехе!

да все может быть . я например не парился . бутылку 5 литровую прикрутил возле окна , вырезал с двух сторон пошире секции и все . Сало конечно положил , прикрепил его и пшена насыпал еще . Зараз прилетает пташек 6 . прям очередь у них .
Профайл

§ bgb
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3289
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 05.02.17 - 03:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
А по моим сведениям эти кормушки заказывали и изготавливали в мебельном цехе! Закладывается фундамент обмана общества в школьном возрасте!

а деньги были не из бюджета? тогда вообще коррупция!!! 8-)
Профайл

Спокойный
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...




Отправлено: 05.02.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скворечники в мебельном цеху? Ну не думаю, очень уж разные и матерьял если присмотреться тоже разный и не всегда новый. Хотя может кто то из родителей и заказал умельцам. И что? Кого от этого кроет? Неадеквата и форумного троля-хомячка? Да молодцы дети и родители. А вы убейтесь об диван. Кстати мы с дочкой две кормушки в этом году соорудили. Одну я помог из фанеры. Вторую они с мамой из пятилитровом соорудили. Обе во дворе повесили в разных концах. И там и там очереди из синиц и воробев

§ yudjin
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4391
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.02.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
А по моим сведениям эти кормушки заказывали и изготавливали в мебельном цехе!

Цитата:
Спокойный:
Скворечники в мебельном цеху?

По ходу сама так сделала... а теперь желчью на всех брызжет...
Профайл

Денис
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...




Отправлено: 05.02.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Счаз детушки вскормленные смарадным окгугленными гаджетами отстали в реальном развитии лет на 5-10. т.е человеку по паспорту 15 лет,а по развитию он лет 7-8.так,что ето подвиг для огугленных детишек.птичек и подкармливать надо в суровые зимние времена, ну,раз повырубали деревья сады ,уничтожаете их естественную среду обитания,то и разумные люди поддержат наших меньших,чтобы оне же и спасали от паразитов те же деревья летом. к нам,вон, зимой даже поползень прилетает,видно,когда совсем все плохо в посадках.а еще можно просто вывешивать кусочки сала. синички его очень любят. и еще никто ж не ведет статистику сколько их вымерзает вымирает в суровых условиях.так что от нас не убудет,если подкинем крошекптичкам.вон,в китае уничтожили всех воробьев.так на следующий год саранча сожрала весь урожай с последующим вымиранием от голода тысяч людей,так,что спасли,завезя популяцию воровьев из Индии. ну,как-то так масштабней надо мыслить)и сороки и вороны, и грачи, и синицы и воробьи,и остальные все они для чего-то нужны и приносят нам же пользу. например, голубинный помет просто шикарное удобрение для растений. ВОн, у нас все время перед домом вишневый куст увешан воробьишками которые подъедают старую вишню серут и удобряют этот же куст,на котором каждый год шикарная ягода...так и подкидываем им крошек,дабы привлекать больше летающих. вы и вправду уверены,что биоценоза не существует?

Денис
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...




Отправлено: 05.02.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну,и к слову о пользе подкармливания птичек зимой...эта мизерная часть рациона,поддержка,а основную часть составляют жучки-паучки,червячки гусенечки. если бы у нас перевелись все полезные птички и другие существа,то уже давно бы были засыпаны трупами и мусором умирающих растительности и фауны.а так оне вроде как только свиристят и чирикают,а на самом деле делают за нас адскую работу по санитарному состоянию нашей среды обитания.

§ yudjin
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4391
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.02.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буквально пол часа назад выглянул в окно... а там снегири доедают ягоды рябины:





к морозам, однако...
Профайл

Гость
Костанайские школьники развесили в центральном сквере кормушки для птиц




Отправлено: 05.02.17 - 12:45
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайские школьники развесили в центральном сквере кормушки для птиц




Отправлено: 05.02.17 - 12:47
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайские школьники развесили в центральном сквере кормушки для птиц




Отправлено: 05.02.17 - 13:35
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 109
Пользователей: 1
Всего: 110

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх