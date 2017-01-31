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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Под грифом «Псевдо»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Под грифом «Псевдо»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27044
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заявление Елбасы о желании провести перераспределение полномочий между ветвями власти основательно встряхнуло общество. Сегодня об этом говорят даже люди, далекие от политики.
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§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под грифом «Псевдо»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5153
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.02.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Блин


Тебе осталось только ещё высказаться про вату и жареных колорадов в Одессе, ну для полноты картины.
Профайл

Хохол
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под грифом «Псевдо»




Отправлено: 01.02.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Тебе осталось только ещё высказаться про вату и жареных колорадов

Эт для тебя , есть колорады и укропы , правые и левый , красные и белые . Для меня есть просто народ , который в большинстве своём не хочет лесть ни в какую политику , мирно жить , работать и рожать детей . А в их , простых граждан , вбивают в головы бредовые идеи . Как с той , так и с другой стороны . Ты ведь то ж я смотрю "идейный" , ток наверное до той поры пока в твоём дворе снаряд не упадёт . Наверное только тогда до тебя дойдёт , что ни какая идея не стоит просто мирной жизни . И всё что добились эти всякие ДНРы и ЛНРы , так это бедной и нищей территории с которой бегут люди , на которой идёт война и отсутствие всяких перспектив на улучшение в будущем .

грость
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под грифом «Псевдо»




Отправлено: 01.02.17 - 10:43
Комментарий удален модератором.

Сеня
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под грифом «Псевдо»




Отправлено: 01.02.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
отсутствие всяких перспектив

Это в 404 никаких перспектив. А у всяких днр и лнр перспектива как раз ясна и более радужная чем у тебя, Сергей, если не ошибаюсь?

§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под грифом «Псевдо»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5153
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 01.02.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Эт для тебя , есть колорады и укропы , правые и левый , красные и белые


Для меня есть нормальные люди, и есть нацисты.
А с высказываниями "просто народ" - не ко мне.
Профайл

Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под грифом «Псевдо»




Отправлено: 01.02.17 - 11:24
Комментарий удален модератором.

112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под грифом «Псевдо»




Отправлено: 01.02.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
включайзаднийпривод )):
бойню эту завязала хунта,

У тебя смотрю проблемы какие то, объявлять законно избранное правительство братской страны, которое выбрало большинство народа грязными словами от разных анонимных кличек?
Ты что тему то уводишь в свою любимую?
Создай тему об украинцах и тд, националистах там и жужжи потихоньку, в чем проблема?
Тут это ты зачем от разных кличек провоцируешь?

Булат
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Под грифом «Псевдо»




Отправлено: 05.02.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точное отражение действительности!
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