Цитата: Валентин:

Тебе осталось только ещё высказаться про вату и жареных колорадов

Эт для тебя , есть колорады и укропы , правые и левый , красные и белые . Для меня есть просто народ , который в большинстве своём не хочет лесть ни в какую политику , мирно жить , работать и рожать детей . А в их , простых граждан , вбивают в головы бредовые идеи . Как с той , так и с другой стороны . Ты ведь то ж я смотрю "идейный" , ток наверное до той поры пока в твоём дворе снаряд не упадёт . Наверное только тогда до тебя дойдёт , что ни какая идея не стоит просто мирной жизни . И всё что добились эти всякие ДНРы и ЛНРы , так это бедной и нищей территории с которой бегут люди , на которой идёт война и отсутствие всяких перспектив на улучшение в будущем .