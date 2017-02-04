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≡ Заседание правительства: "разбор полетов" продолжался 3,5 часа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заседание правительства: "разбор полетов" продолжался 3,5 часа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27044
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с проводимыми в Казахстане новыми назначениями, реформами и озвученным президентом страны посланием расширенное заседание правительства 3 февраля было более чем актуальным.
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112
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 04.02.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати знаю одного министра, который берет "мотор" и по всему Казахстану летает один самолетик, собирая многочисленных родичей в одну кучку и потом все пересаживаются в другой и дружно едут отдыхать..
И одну женщину такую знаю, но та хоть работает на американцев..

112
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 04.02.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати про американцев.
Самая демократическая страна в мире а именно новый российской властью президент Трамп взял некоторые демократические ценности у нас в таможенном союзе..
И теперь его дочь тоже во главе всей Америки стоит..
Такой вот семейный подряд..
Как видим, Саке Маке и Валентины не чужды самой Америке..

§ 07Litra
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8860
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.02.17 - 18:30
Комментарий удален модератором.
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112
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 04.02.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
Шукеев с жалко-вымученным подобием улыбки выглядит бледно... жал

Шукеев красавчик, очень опытный руководитель.
Если б не был зажат, много чего нормального сделал.

§ Петруччо
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...
Петруччо


(Пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 08.06.13
Отправлено: 04.02.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бредятина. Абсолютно неэффективная система управления.
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глас народа
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 04.02.17 - 21:22
Комментарий удален модератором.

дон Эладио
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 04.02.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Петруччо:
система управления


Где ты здесь систему увидел? :lol:

Против Всех!!!
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 04.02.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты молодой министр, думаю, знания и опыта хватает...
молодой, однако, а старым значит ни знаний, ни опыта не хватило) такая вот печаль.

Жаппас
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 04.02.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цирк да и только. Вчера смотрел новости - в России не стесняясь предлагают девальвировать рубль минимум на 10%. Захожу на ну...kz - громкие заявления от главы Нацбанка что девальвации не будет. Значит будет что-то скоро - 100500%. Жаль денег нет, квартиру купил, так бы долларов можно бы прикупить думаю.

§ Добринцофф
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5006
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.02.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жаппас:
Жаль денег нет, квартиру купил, так бы долларов можно бы прикупить думаю.

ну попробуйте.
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§ yudjin
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4391
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.02.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жаппас:
Значит будет что-то скоро - 100500%.

Ждали в 20-х числа января... под это дело даже сфабриковали новость-утку об аресте главного банкира... шо бы как-то логичней была девальвация.
Но подвернулась универсиада..... нацбанк продолжает скупать валюту, снижая курс ... и впаривают народу байку о богатых 2-х тыщах туристов, которые ринулись в обменники со своими тугриками.
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Денис
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 05.02.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Навалившему, ну, пару раз скрипнул пером по бумаге, зато,теперь дырок в дорогах нет и можно безопасности ходить и ездить по дорогам, второй год строю один с лопатой и моральной поддержкой горки во дворе для детишек.ню, собственно и все по мелочи так. ну, а вы навалилии свалили. ети денюжки можно было в реально насущные объекты вкладывать. меня бы из этих органов по разворовыванию быстренько попросили или подставили.

дЕНИС
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 05.02.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, после спартакиад и эксп будет однозначно ,надо ж расплачиваться за тои)
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