Денис Re: Заседание правительства: "разбор полетов"... #26







Отправлено: - 11:13 Навалившему, ну, пару раз скрипнул пером по бумаге, зато,теперь дырок в дорогах нет и можно безопасности ходить и ездить по дорогам, второй год строю один с лопатой и моральной поддержкой горки во дворе для детишек.ню, собственно и все по мелочи так. ну, а вы навалилии свалили. ети денюжки можно было в реально насущные объекты вкладывать. меня бы из этих органов по разворовыванию быстренько попросили или подставили.