Хохол Re: В этом году начнется строительство нового водопровода в... #5







Отправлено: - 12:25 Цитата: Денис:

свиснут с льярдами за кордон.с таким подходом к хозяйству ,обязательно свиснут непременно.

Может харе раньше времени свистеть . Ещё не свиснули , а ты уже рассвистелся . По твоему уже вообще ни на чё не выделять , и ни чё не строить ?