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§ NG.kz
Чистка снега вдоль тротуаров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27044
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут писали статью что не чистят снег вдоль тротуаров то вот смотрите как чистят по улице Киевской.Сегодня начали спозаранку работать и всех перебудили жителей близлежащих домов.Видно осваивают бюджетные деньги досрочно.
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§ yudjin
Re: Чистка снега вдоль тротуаров
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4391
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.02.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
в акимате не перекрестятся....

дык не крещенные они... поэтому и не боятся

Цитата:
vofkakst:
"Все претензии в акимат. Нам где сказали - мы там и убираем"...

ну так логично же всё: что находится за сугробами акиматовские из окон машин не видят... там жизни нет!
какой-такой тротуар-шматуар...
Профайл

Денис
Re: Чистка снега вдоль тротуаров




Отправлено: 05.02.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
схема такая, вы налогоплательщзики платите в бюджет дань, эту дань администрация распределяет по нуждам вашим же... и от того удовлетворены ли вы за свои деньги получившие услугу зависит и ваша реакция,конкретно к администрации,потому что деньги вы ей отдали. не будете же вы обзаться с рабочими,кто вы для них? посторонний субъект, а с администрацией у вас долгие отношения закрепленные конституцией
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