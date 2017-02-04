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Регистрация: 25.07.15 (Пользователи)

Отправлено: - 22:47 Кстати вот альпийская горка, этого ведь я не знал что это такое.

Не я делал, приперся и дивился что это за горка такая.

Камень откуда то привезли самолетом, еще какой то поездом.

И никаких Альп не надо..



