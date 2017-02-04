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Страница 306 из 307«1...304305306307»
Куратор темы: drakon
§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.02.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас у каждого дом - неприступная крепость.
Думаю у Добринцофа еще и охрана сидит во дворе..
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.02.17 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Олигархам так- положенно. Жить и трястись - от Страха. А н

Почему олигархам?
Вот у товарища газель продавал



Тоже решетки, собаки и высокий забор..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9681
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Думаю у Добринцофа еще и охрана сидит во дворе.

У него и магазин наверное - круглосуточный?
Ещё в нём нужно минимум Трёх охранников - держать... :-o
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.02.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот дом в Наримановке, который мне практически подарили за хорошую работу, но я сделал другое, подарил его их близкому родственнику..
Тоже забор, только решетки не в курсе там есть сейчас или нет..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9681
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тоже решетки, собаки и высокий забор..

Собак - кормить нужно,а то на людей - набрасываются,
наверное от голода?...


Цитата:
211:
Вот у товарища газель продавал

А почему там УАЗовская эта штука - спереди?... :lol:
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.02.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Квартира второй эташ, и тоже крепость..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9681
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Квартира второй эташ, и тоже крепость..

От страха наверное и курить - начал?... :-o
Сидит и ночами в окно смотрит.Ружьё - пусть
купит,если денег на охрану - нет... :lol:

[Исправлено: drakon, 04.02.2017 - 22:14]
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.02.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
кормить нужно,а то на людей - набрасываются,
наверное от голода?..

Собака охраняет и потому ее нужно дрессировать чтоб чужое не ела и кормить соответственно.
А насчет штуки уазовской, я в газелях не разбираюсь, попросил сфотать, сфотал.
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2073
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.02.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитают люди 112 и подумают,весь род держится на его трудолюбии,пряма таки и тому подсобит и этому поможет.
У тебя родня ещё не в шоке от этого свиста :lol:
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.02.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
подумают,весь род держится на его трудолюбии,пр

Ну и мое трудолюбие в том числе.
Я помог с гаражами например, привезти их, правда кран слабоват был, не помню, сорокатонник не взял что ли, там что то с выносом, взяли 80ти тонник..
Вырыли ямы, погреб, уложили щебень, на него плиты, потом гаражи.
Строили уже профессионалы..
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.02.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати делать англицкий стиль на заборе и стенах вот нудятина, стоишь и давишь забыл как его, силикон что ли, в щели.
Зато красиво и эстетично.
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.02.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот забор когда начали прикручивать, вообще жесть была, трубы то то ли с нефтянки списанные, столбы, то ли еще откуда, какое то железо крепкое у них.
Не сверлили обычные сверла.
Потом мы запиливали там все шурупы еще, закругляли, чтоб профиль не утащили..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9681
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Почитают люди 112 и подумают,весь род держится на его трудолюбии

А я верю - Марику. Ну подумаешь в детстве - потыривал,понемногу... :lol:
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.02.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати вот альпийская горка, этого ведь я не знал что это такое.
Не я делал, приперся и дивился что это за горка такая.
Камень откуда то привезли самолетом, еще какой то поездом.
И никаких Альп не надо..
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2073
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.02.17 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Кстати вот альпийская горка,

Это понт от альпийской горки
:lol: :lol: :lol:
Там невооруженным взглядом видно шо дренажного слоя и посадочной смеси нет,как будто в почву высадили растения ,щебенкой вокруг закидали и камни просто положили без всякого заглубления.
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Страница 306 из 307«1...304305306307»
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