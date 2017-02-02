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≡ «Грация и Сила!»: Участница № 20 Ирина ПАНИНА		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Грация и Сила!»: Участница № 20 Ирина ПАНИНА
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27041
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.17 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спортом я занимаюсь с 16 лет. Профессионально занималась пауэрлифтингом. Была очень накачанной девушкой с хорошо подтянутыми мышцами. Участвовала в соревнованиях, получила звание мастера спорта РК по пауэрлифтингу, стала серебряным призером чемпионата Азии 2009 года. Потом у меня был довольно долгий перерыв, лет 5 не занималась спортом, но пару лет назад решила это исправить.
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§ 07Litra
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 20 Ирина ПАНИНА
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8860
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.02.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом рубашкин:
А то начали с бицухи, а кончили тряпками...

Цитата:
Красотка:
и лосины от Reebok или Adidas - это небо и земля, и на ощупь,

ну как бэ логично всё.... :-) сначала щупаются лосины,ну а потом и до бицух рука наощупь добирается.... :lol:
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§ 07Litra
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 20 Ирина ПАНИНА
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8860
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.02.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Красотка:
А то придешь в спортзал и офигеваешь от этих ресниц, помад и гипюровых вставок на одежде)

не,ну в нашем случае всё на мази.... и найк и адидас хороши... ну а пума так и вообще восхитительна... :lol: блин,повторяться начинаю... :-o слов,карочь,нет... :oops:
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§ kbkz1980
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 20 Ирина ПАНИНА
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2073
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.02.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
блин,повторяться начинаю... :-o слов,карочь,нет...

Муля ,вы тута всё поёте оды :lol:
Хочу вам по секретику сказать ,конкурс я выиграла
После моей фоты пошли хвалебные отзывы.
Но увы (((((Влюблёный в меня Василий усех оптом затёр :lol:
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§ 07Litra
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 20 Ирина ПАНИНА
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8860
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.02.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Муля ,вы тута всё поёте оды

ну,коль девочка действительно хороша,чёж не порадаваться... :-) Цитата:
kbkz1980:
Хочу вам по секретику сказать ,конкурс я выиграла
После моей фоты пошли хвалебные отзывы.

да-а-а ну-у-у! :-o Цитата:
kbkz1980:
Влюблёный в меня Василий усех оптом затёр :lol:

могла бы и меня в личке порадовать... а то давно у меня уже душевных тайн нету...
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спортсмен
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 20 Ирина ПАНИНА




Отправлено: 04.02.17 - 10:24
Комментарий удален модератором.

-CV-
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 20 Ирина ПАНИНА




Отправлено: 04.02.17 - 11:10
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 20 Ирина ПАНИНА
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 303
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 05.02.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно? Девочка на 26 не выглядит, смотрится старше, трицепс нормальный,ягодицы подтянуты. За медали и грамоты можно сказать отдельное "спасибо!"
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§ kbkz1980
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 20 Ирина ПАНИНА
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2073
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.02.17 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
могла бы и меня в личке порадовать...

Ну шо я жадина каката :oops:
Моя фота ,для вас я думаю радостная весть ,за суюнши мне ручку надобно позолотить :lol:
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