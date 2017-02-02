Цитата: kbkz1980:

Муля ,вы тута всё поёте оды

ну,коль девочка действительно хороша,чёж не порадаваться... Цитата: kbkz1980:

Хочу вам по секретику сказать ,конкурс я выиграла

После моей фоты пошли хвалебные отзывы.

да-а-а ну-у-у! Цитата: kbkz1980:

Влюблёный в меня Василий усех оптом затёр Влюблёный в меня Василий усех оптом затёр

могла бы и меня в личке порадовать... а то давно у меня уже душевных тайн нету...