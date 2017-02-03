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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
Никалаич
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.02.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Конечно он, разве я мог что то плохое написать?
Смотри, он из семьи аристократов, а ты была в неприглядной одежонке..
Что что, а он понимает толк в одежде..

Маря харе

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.02.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут модник еще где то был, Скарабей, тот в моде жестко разбирался, показал еще в то время, как и где отличать настоящие духи или нет, сайт с кодами всякими есть оказывается..
А я тогда в дутифри шанелей накупил..
И все годные были..

§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1398
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 03.02.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
казахи - белорусы.
по другому Барыс Астана- Динамо Минск.
хоккей. КХЛ.
третий период.
4:1
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§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1398
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 03.02.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5:1 пока писал счет изменился.
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.02.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
белорусы

Скоро будут играть за колючей проволокой.
Там вроде белорусскую границу обносят стеной и проволокой.
Или играть совсем не будут..

§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.02.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и традиционный вечерний ужин небольшого человечека..
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5005
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.02.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну и традиционный вечерний ужин небольшого человечека..

Я не верю, что всё это может слопать один небольшой человечек.
И кстати чё каждый день курятина и курятина, не надоела?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.02.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
каждый день курятина и курятина, не надоела?

Курятина мне нет, другим да.
Мяса нет у меня же, согым не резал, не нашлось каких то 300 тысяч напополам, ну тысяч 150 надо.
А худую лошадь брать дешевую, так и кайфа никакого нет..
Ляшку за 75 предлагали, тоже не было денег..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.02.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот конину по 1400 продают нашел, там и фарш и мясо начали понемногу брать.
Но сам знаешь, за раз от 3х до 5ти тысяч, стараешься экономить на курицах уже..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.02.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас остались ценные куски конины, их так иногда добавляем, там мало осталось, килограмм 20, это вообще ни очем.
Должно быть 100 одного сорта, 100 другого, плюс шужуки, печень, жир..
Нит ничего уже.
Обеднел..
А как я выдавал фото до таможенного союза помнишь?
Морозилки полные мяса..
По мне сильно ударило..
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§ 113
Re: Флуд и оффтопик
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 05.02.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну и традиционный вечерний ужин небольшого человечека..

Колобок ты, Марик,наверное?
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 2)
211


(Пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.02.17 - 00:03
Комментарий проходит проверку.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 2)
211


(Пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.02.17 - 00:04
Комментарий проходит проверку.
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5005
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.02.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А как я выдавал фото до таможенного союза помнишь?
Морозилки полные мяса..
По мне сильно ударило..

Помню мяса там вроде немного было ,в основном пиво стояло))
У меня соседи казахи,простые работяги,но на зиму коня всегда берут
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§ аргентина -ямайка
Флуд и оффтопик (часть 2)
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 05.02.17 - 00:59
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
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