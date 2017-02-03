Цитата: Добринцофф:

каждый день курятина и курятина, не надоела?

Курятина мне нет, другим да.

Мяса нет у меня же, согым не резал, не нашлось каких то 300 тысяч напополам, ну тысяч 150 надо.

А худую лошадь брать дешевую, так и кайфа никакого нет..

Ляшку за 75 предлагали, тоже не было денег..