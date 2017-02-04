Цитата: Ольга Колоколова:

Так и тут младшеклассники кормушки делали. Старшие развесить по деревьям помогли. А "училка, похожая на самого тов. ОК" , 112, это, полагаю, я и есть). Ох, полезно иногда не только картинки рассматривать, но и буквы читать!).

А по моим сведениям эти кормушки заказывали и изготавливали в мебельном цехе! Закладывается фундамент обмана общества в школьном возрасте!