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§ NG.kz
Костанайские школьники развесили в центральном сквере кормушки для птиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27041
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской сш №4 подвели итоги традиционного конкурса кормушек и скворечников. В течение месяца в школе проходила выставка птичьих домиков и столовых, а 3 февраля их "сдали в эксплуатацию".
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§ 07Litra
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8860
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.02.17 - 22:17
Комментарий удален модератором.
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ВЧК
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...




Отправлено: 04.02.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Так и тут младшеклассники кормушки делали. Старшие развесить по деревьям помогли. А "училка, похожая на самого тов. ОК" , 112, это, полагаю, я и есть). Ох, полезно иногда не только картинки рассматривать, но и буквы читать!).

А по моим сведениям эти кормушки заказывали и изготавливали в мебельном цехе! Закладывается фундамент обмана общества в школьном возрасте!

Гость
Костанайские школьники развесили в центральном сквере кормушки для птиц




Отправлено: 05.02.17 - 00:08
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§ аргентина -ямайка
Костанайские школьники развесили в центральном сквере кормушки для птиц
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 05.02.17 - 01:12
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