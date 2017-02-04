alex60 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4561





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Регистрация: 08.11.12 (Пользователи) Отправлено: - 14:12 Цитата: drakon:

Какие то сексуальные - наркоманы увас там в Кустанае..



пыль ветром видать до нас долетает, а все идет оказывается из Гамбурга,

сколько там 700 тонн кокаина ты говоришь задержали.

по полкило на каждого жителя Гамбурга, включая стариков и младенцев где-то.