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§ NG.kz
Костанайские школьники развесили в центральном сквере кормушки для птиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27041
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской сш №4 подвели итоги традиционного конкурса кормушек и скворечников. В течение месяца в школе проходила выставка птичьих домиков и столовых, а 3 февраля их "сдали в эксплуатацию".
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тю
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...




Отправлено: 04.02.17 - 16:29
Комментарий удален модератором.

112
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...




Отправлено: 04.02.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие то они большие для кормушек, я эти кормушки в 7 или 8 лет делал, до 9ти.
И ставили у себя во дворе и под окнами, не понтуясь перед другими..
После 9ти лет мне кормешка птиц уже была неинтересна..
А тут парни уже лет по 16.
Пусть тренируются в армию идти, как тренировка помочь разгрузить вагон с мешками муки допустим..
А кормушки оставить начальным классам..
Девчонки пусть шить учатся, хоть узнают что одежда не растет в Китае на деревьях..

112
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...




Отправлено: 04.02.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Училка стоит, похожая на самого тов. ОК..
А раньше мы сами, безо всякой жандармерии делали.
У меня даже своя плотницкая комната была, я там самолетики деревянные стругал и пистолетики с резинкой от труселей для пулек и сами пульки..

§ аргентина -ямайка
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 04.02.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не кормушки не делаал . свинец лил , кастеты делали мы . карбид в бутылках взрывали , жгли в подьездах дымовухи из шариков для тенниса и игрушек пластамссовых . Нож у меня был складной . ха всякий уважающий себя пацан носил ножик . играли в землю мы. Помню ходили собирали магний в аэропорт , там разобранные самолеты стояли . правда его старшаки забрали у нас . они сделали взрывпакет маленький . Еще таскал летом увеличительное стекло . постоянно все пытался поджечь . Цитата:
112:
После 9ти лет мне кормешка птиц уже была неинтересна..
А тут парни уже лет по 16.

понимаешь они же другие . хоть что то сделали своими руками . уже плюс . не занудствуй . ;-)
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§ Ольга Колоколова
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2087
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 04.02.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и тут младшеклассники кормушки делали. Старшие развесить по деревьям помогли. А "училка, похожая на самого тов. ОК" , 112, это, полагаю, я и есть). Ох, полезно иногда не только картинки рассматривать, но и буквы читать!).
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Очевидец
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...




Отправлено: 04.02.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что у вас Надежда Ковальская с краю стоит и не в настроений наверное замерзла.

112
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...




Отправлено: 04.02.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
младшеклассники кормушки делали. Старшие развесить по деревьям помогли. А "училка, похожая на самого тов. ОК" , 112, это, полагаю, я и есть). Ох, п

Что то не видно мальцов.
Хм..
А вы то шо там делали в этой школе, репортаж снимали или как его там?

112
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...




Отправлено: 04.02.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
кормушки не делаал . свинец лил , кастеты дела

А свинец и все такое и мы там помню делали, в консервных банках.
А ножи я же на самой колее жил практически, нам поезда делали.
Да, было время, когда интернета не было в мире..
В ножички игра, вспомнил, круг рисовали и делили на части..
И газеты центровским жгли в подъездах..
Ты как будто со мной тогда играл, все знаешь..
Это до 9ти лет, пока в грроде был.
Потом после другие игры, лапта или как ее там, особенно по весне после школьных уроков..

112
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...




Отправлено: 04.02.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увеличил картинку, и точно, сама ОК там стоит..
Почему наверно не подумал что она, потому что на картинке улыбается и там много добрее человек выглядит.
Потому думал что какая то добрая училка..

§ yudjin
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4387
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.02.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кормушки - это конечно дело хорошее, тем более когда за зиму гибнет 8-9 из 10 синиц. Но сами по себе раскрашенные фанерки будут бесполезны, если не будет ежедневной порции еды. Конкурс конкурсом, но теперь за кормушками надо закрепить пионеров или пенсионеров.
Не отношусь ни к первым, ни ко вторым, но поделюсь своей кормушкой... не хитрой, но разработанной знакомым агрономом из подручных средств. Повесив за окном на дереве ребенок может наблюдать все события птичьей жизни: борьбу, страх, радость, интригу, сытую радость...









И знаете на сколько хватает полной бутылки семечек? Ровно на день.
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§ Добринцофф
Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5002
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.02.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Кормушки - это конечно дело хорошее, тем более когда за зиму гибнет 8-9 из 10 синиц

А разве птицы,синицы ,воробьи всякие не должны добывать сами себе пищу?Они ведь живут в дикой природе в которой выживает сильнейший.
Что будет с птичками если в один прекрасный день Юджин забудет насыпать им бутылку семечек,ведь к халяве привыкаешь быстро и навыки по поиску подножного корма быстро забываются.
Не вылезет ли в дальнейшем для птичек эта доброта боком?
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Гость
Костанайские школьники развесили в центральном сквере кормушки для птиц




Отправлено: 04.02.17 - 21:03
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