112 Re: Заседание правительства: "разбор полетов"... #15







Отправлено: - 18:20 Кстати знаю одного министра, который берет "мотор" и по всему Казахстану летает один самолетик, собирая многочисленных родичей в одну кучку и потом все пересаживаются в другой и дружно едут отдыхать..

И одну женщину такую знаю, но та хоть работает на американцев..