112 Re: Костанайские школьники развесили в центральном сквере... #8







Отправлено: - 19:13 Цитата: аргентина -ямайка:

кормушки не делаал . свинец лил , кастеты дела

А свинец и все такое и мы там помню делали, в консервных банках.

А ножи я же на самой колее жил практически, нам поезда делали.

Да, было время, когда интернета не было в мире..

В ножички игра, вспомнил, круг рисовали и делили на части..

И газеты центровским жгли в подъездах..

Ты как будто со мной тогда играл, все знаешь..

Это до 9ти лет, пока в грроде был.

Потом после другие игры, лапта или как ее там, особенно по весне после школьных уроков..