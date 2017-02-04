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Куратор темы: Шестизарядник
кино-кино
Кино




Отправлено: 04.02.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тебе тоже можно сказать, зачем живешь интернетовской жизнью тут и смотришь на наши жизни..
Ты какую отговорку найдешь?


если я здесь пишу,то это моя жизнь. реальная.

112
Кино




Отправлено: 04.02.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кино-кино:
если я здесь пишу,то это моя жизнь. реальная.

А если смотришь интернет, кино, либо фильм про рыбалку, это вымысел?
Ответить Новый топик
Страница 50 из 50«1...484950
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