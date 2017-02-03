Стас Re: Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за... #45







Отправлено: - 19:48 В Кушмуруне пусть носится как угорелый . На казенной машине что хочет вытворяет ему все видать пофиг не ему же в случае чего случись ремонтировать а за счет госсредств за наши же налоги