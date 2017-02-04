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≡ В этом году начнется строительство нового водопровода в селах Боровское и Первомайское Мендыкаринского района		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В этом году начнется строительство нового водопровода в селах Боровское и Первомайское Мендыкаринского района
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27040
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом 2 февраля, на отчетной встрече с населением, рассказал аким района Виктор ИОНЕНКО. Проект реконструкции системы водоснабжения в райцентре и примыкающем к нему Первомайском стоит 2 млрд 355 млн тенге.
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Денис
Re: В этом году начнется строительство нового водопровода в...




Отправлено: 04.02.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ждем-с,новых "громких и больших " акиматовских дел)))

ВЧК
Re: В этом году начнется строительство нового водопровода в...




Отправлено: 04.02.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Делайте людям добро! А тролли пусть захлебнутся своей жёлчью! Завидуйте!
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