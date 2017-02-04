alex60 Re: Заседание правительства: "разбор полетов"... #7





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Регистрация: 08.11.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:34 когда министр какой-либо примет какое-то решение,

и на вопрос почему он принял такое решение он

он ответит - я так решил потому что я вижу это решение как министр,

по своему направлению. все понятно. результат- он за него и ответит.

а если ответит- в соответствии указаниями Елбасы,

мы выполнили его указания, разработали миллион тысяч программ,

но эти программы мын е сами, а по указанию.. есль что..

таких сразу в свободное плавания как минимум..