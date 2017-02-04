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≡ Заседание правительства: "разбор полетов" продолжался 3,5 часа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заседание правительства: "разбор полетов" продолжался 3,5 часа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27040
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с проводимыми в Казахстане новыми назначениями, реформами и озвученным президентом страны посланием расширенное заседание правительства 3 февраля было более чем актуальным.
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денис
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 04.02.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ,что делать с сиканомленными деньгами? В карман! Осваивать надо))) крылатых коней, борджры мраморные на показательных улицах для комиссии, столбы менять, мостики строить))) куда еще девать неосвоенные)))

денис
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 04.02.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот, и еще назначен козел отпущения,на которого взлагают надежды,будет потом на кого все спереть. Главное , человек образован и знает англицкий)

§ drakon
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9671
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Но уже к концу года инфляционные процессы резко замедлились, причем значительно быстрее, чем в других странах, в которых была девальвация национальной валюты, подобная, как в Казахстане, - рассказал Акишев.

Ну прямо - как здесь,на форуме.А у других ещё хуже... :lol: :oops:
Профайл

Серж
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 04.02.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печально,но у чинуш иммунитет на подобные нагоняи от НАНа, с них ,как с гуся вода, эт больше для,нас, типа, мы работаем...

Доцент
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 04.02.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исходя из наших прогнозов, рассчитываем на рост экономики на уровне не менее 2-х процентов по итогам текущего года, - заверил министр.%%%%

Однако, очень скромный министр: мировая цена нефти с начала года выросла уже на 10.2%!!!!! Так что, уже можно просить орден " за заслуги" в развитии экономики!!!
А вот сколько экспортно- ориентированных предприятий построено или строится в степи за период 2015-2017 годы????!

видизокна
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 04.02.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
А вот сколько экспортно- ориентированных предприятий построено или строится в степи за период 2015-2017 годы????!


да ладно, построены тысячи заводов, десятки агропромышленных комплексов по современным технологиям,
продукция отгружается на экспорт на сотни миллионов долларов,
особенно в Россию.сотни фур каждый день едут туда с продукцией из Казахстана.
сотни новых различных производств, только слепой этого не увидит

* alex60
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1397
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 04.02.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда министр какой-либо примет какое-то решение,
и на вопрос почему он принял такое решение он
он ответит - я так решил потому что я вижу это решение как министр,
по своему направлению. все понятно. результат- он за него и ответит.
а если ответит- в соответствии указаниями Елбасы,
мы выполнили его указания, разработали миллион тысяч программ,
но эти программы мын е сами, а по указанию.. есль что..
таких сразу в свободное плавания как минимум..
Профайл

Гость
Заседание правительства: "разбор полетов" продолжался 3,5 часа




Отправлено: 04.02.17 - 16:48
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