Если действительно ставится задача удвоить темпы роста экономики, то это прямо сейчас, наверное, близко к невозможному", - считает Чукин.

"В условиях низкой транспарентности надзорного процесса это вполне может создать серьезную почву для различных злоупотреблений", - предупреждает Юрин.

"Например, вместо создания отверточных автосборочных предприятий нам следовало бы сначала научиться производить несложные компоненты, где можно добиться большой производительности и экономии", - уверен эксперт.