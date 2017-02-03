|Цитата:
лимон:
пукнуть про инцидент на Пензенской ТЭЦ нечего?
Цитата:
лимон:
уровня астанинского "эксперта"
Ну как же вы так вспомнили астанинского "эксперта"?
Тот все сравнивал по величине и экономическому размеру государств, даже олимпийские победы хотел привязать к численности населения страны, мол "победительнее" тот у кого больше победителей на 10(100) тыс. населения .
Если так сравнить, даже грубо, экономические величины, то весь наш родной Казахстан, как один Федеральный округ в России, и по населению та же картина.
Так что Лимон вам пукать примерами из России еще как минимум семь раз, чтоб прийти к равнозначным показателям
Только "выдыхайте" свои примеры в сравнении за 2016 год, а не за пятилетку