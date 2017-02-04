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§ NG.kz
В небе над Астаной жительница столицы увидела неопознанный летающий объект
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27040
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.17 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НЛО 1 февраля "в восьмом часу вечера, на Водно-Зеленом бульваре над одной из зелёных высоток" увидела жительница Астаны Гульмира Сарбасова.
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Житель
Re: В небе над Астаной жительница столицы увидела неопознанный...




Отправлено: 04.02.17 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посланники вселенной прилетели посмотреть на цветущий рай а может и торгово экономический договор заключить,взаимовыгодный.А иначе что может быть?Нас уже не то что весь мир,вся вселенная знает.

turisto
Re: В небе над Астаной жительница столицы увидела неопознанный...




Отправлено: 04.02.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может с помощью нло туристов к экспо привлекают? :lol:

§ vbn
Re: В небе над Астаной жительница столицы увидела неопознанный...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 04.02.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В таких моментах нужно принимать больше калорийной пищи .
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§ сайлау курманов
Re: В небе над Астаной жительница столицы увидела неопознанный...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1632
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.02.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нло , гадалки , всякие экстрасенсы и лекари народные - это все чушь , не надо никому верить , надо верить посланию президента и все будет в ажуре...
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§ Горожанин_kst
Re: Г‚ Г­ГҐГЎГҐ Г­Г Г¤ ГЂГ±ГІГ Г­Г®Г© Г¦ГЁГІГҐГ«ГјГ­ГЁГ¶Г  Г±ГІГ®Г«ГЁГ¶Г» ГіГўГЁГ¤ГҐГ«Г  Г­ГҐГ®ГЇГ®Г§Г­Г Г­Г­Г»Г©...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 467
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.02.17 - 11:28
Комментарий удален модератором.
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nik58
Re: В небе над Астаной жительница столицы увидела неопознанный...




Отправлено: 04.02.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы летающей тарелкой был я,не стал летать над этим городом никогда!(Б.Гребенщиков)

:-) :-) :-)

§ аргентина -ямайка
Re: В небе над Астаной жительница столицы увидела неопознанный...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 04.02.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие летающие тарелки . Посмотрите на карту , в каждом крупом городе порталы находятся . Сеть одним словом . По всей планете .
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Доцент
Re: В небе над Астаной жительница столицы увидела неопознанный...




Отправлено: 04.02.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Военные и противоздушная оборона республики ничего не видят в чисто, голубом небе, а вот гражданка увидела !!!!! И к чему это???? Аль метит на место главного радара войск ПВО республики????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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