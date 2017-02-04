Житель Re: В небе над Астаной жительница столицы увидела неопознанный... #1







Отправлено: - 07:45 Посланники вселенной прилетели посмотреть на цветущий рай а может и торгово экономический договор заключить,взаимовыгодный.А иначе что может быть?Нас уже не то что весь мир,вся вселенная знает.