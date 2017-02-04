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Куратор темы: drakon
* alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1397
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 04.02.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Какие то сексуальные - наркоманы увас там в Кустанае..


пыль ветром видать до нас долетает, а все идет оказывается из Гамбурга,
сколько там 700 тонн кокаина ты говоришь задержали.
по полкило на каждого жителя Гамбурга, включая стариков и младенцев где-то.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9671
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
сколько там 700 тонн кокаина ты говоришь задержали.

Алекс,717 кг.Если не видишь,кликни мышкой по фотоЮ
оно увкличится и можно читать...
:-o :lol:
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* alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1397
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 04.02.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
кликни мышкой по фотоЮ
оно увкличится и можно читать...


боюсь кликнуть, ты же говоришь там сразу все увеличится,
и будут уже не тонны а сотни тонн наверное..
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.02.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится один из Кустаная , отбывал срок в Западной Европе за крупную партию , у него ещё перед посадкой аптеки имелись в собственности . :-P
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