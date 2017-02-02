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≡ А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27040
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изредка заглядываю на блог руководителя отдела образования города. Периодически "восхищаюсь" владению умением отписаться)) Сегодня в очередной раз меня туда занесло.
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112
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 03.02.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото о ДТП в Затоболовке у меня в Дзине открылось и пишет его тенгри, ссылается на Костанайтв, тогда как впервые это напечатано тут.
Подаем в суд!
А правда, в бабле это примерно как?

§ Валентин
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5153
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.02.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну опять же это фейки.
А если и даже так,


Ты определись для начала, фейки или "даже и так"?

Цитата:
Victor Yang:
То у них "раскопки труб", то "таможенная декларация" на границе РК-РФ, то герой статьи "откинулся в прошлом году", то "продавцы оборзели". Некоторые перлы, правда, исправляют - это есть.


Нет, бывает и смешное!

Как-то раз, помню, автором какой-то народной новости был заявлен некто Антон Чигур.
Я посмеялся, написал знакомой сотруднице, исправили. Пошутил кто-то в редакции.

P.S.
Антон Чигур это персонаж фильма "Старикам здесь не место" братьев Коэнов, мрачноватый такой, мягко говоря. И фильм тоже.
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§ Валентин
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5153
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.02.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
"На злобу дня" - это тоже не про злобу и не про день.


Так "злободневность" и "злобу" именно ты притащил на поднятом флаге.
Помолчишь или дальше позориться будешь?
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1
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 03.02.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Victor Yang:


Зачем вас двое? все равно поддакиваете совершенно одинаково.
а , ну да, друг другу выражаете уважение наверное..

§ Victor Yang
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7756
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.02.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Как-то раз, помню, автором какой-то народной новости был заявлен некто Антон Чигур.
Я посмеялся, написал знакомой сотруднице, исправили.

Ну не знаю. Кто кем подписался - та и написали. Разве не так?
Цитата:
Валентин:
например, в вопросе с гранитным поребриком

Бордюром!!!!

Цитата:
1:
Зачем вас двое? все равно поддакиваете совершенно одинаково.

Шах и мат!
Профайл

§ Валентин
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5153
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.02.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кто кем подписался - та и написали. Разве не так?


Не, там именно из своих кто-то пошутил, точно помню.

Цитата:
Victor Yang:
Бордюром!!!!


[прищурившись] А ты, может, ещё и буханку хлеба - булкой называешь?!

Цитата:
Victor Yang:
Зачем вас двое? все равно поддакиваете совершенно одинаково.

Шах и мат!


Нас раскрыли, уходим...
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Маркс
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 03.02.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Нас раскрыли, уходим...

И выбросил хабарик.

Бывалый
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 03.02.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Так "злободневность" и "злобу" именно ты притащил на поднятом флаге.
Помолчишь или дальше позориться будешь?

Я?
Ну круто конечно.
Цитата:
Ольга Колоколова:
нужно было добиваться внимания читателей ///, злободневностью

Может быть ты помолчишь или дальше позориться будешь?

§ Валентин
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5153
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 04.02.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я?


Конечно ты. Внимание, цитата:

Цитата:
Бывалый:
А кроме злободневности, по вашему, читателей больше ничего не должно интересовать?
ЗЛОБОдневность, постоянная, навязываемая в материалах, вызывает лишь ЗЛОБУ в обществе.
Вы об этом хоть раз задумывались?


Будешь дальше дурака изображать?
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Гога
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 04.02.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата *Подписка газет на государственном языке основана на реализации Закона «О языках» в Республике Казахстан и закреплена Конституцией Республики Казахстан (раздел 1, статья 7).

Конституция Казахстана
Статья 7
1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.
И причем здесь Конституция ??

Я
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 04.02.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
И причем здесь Конституция ??

Это вроде - не на французском и не жалуйтесь.
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