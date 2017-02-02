Цитата: 112:

Ну опять же это фейки.

А если и даже так,



Ты определись для начала, фейки или "даже и так"?



Цитата: Victor Yang:

То у них "раскопки труб", то "таможенная декларация" на границе РК-РФ, то герой статьи "откинулся в прошлом году", то "продавцы оборзели". Некоторые перлы, правда, исправляют - это есть.



Нет, бывает и смешное!



Как-то раз, помню, автором какой-то народной новости был заявлен некто Антон Чигур.

Я посмеялся, написал знакомой сотруднице, исправили. Пошутил кто-то в редакции.



P.S.

Антон Чигур это персонаж фильма "Старикам здесь не место" братьев Коэнов, мрачноватый такой, мягко говоря. И фильм тоже.